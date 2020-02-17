В мережі показали, в яких жахливих умовах утримуються пацієнти психоневрологічного інтернату в Балті Одеської області

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу представника Уповноваженого з прав людини в південних областях.

Представники відвідали інтернат і виявили численні порушення не придатні для проживання хворих.

У ході перевірки з'ясувалося, що ліжка в кімнатах розміщені впритул один до одного, тумбочки відсутні, а постільна білизна брудна і зношене.

Крім того, у кімнатах немає ємностей з питною водою, так що підопічні інтернату змушені пити воду прямо з крана.

Наголошується, що в корпусах присутній різкий неприємний запах, а гігієнічні процедури проводяться тільки один раз в 10 днів. Також з'ясувалося, що у підопічних немає вільного доступу, щоб помитися, а також їм не вистачає засобів особистої гігієни.

Найгірше доводиться прикутим до ліжка хворим.

«У палатах відчувається запах сечі, свіже повітря не проникає, а на деяких ліжках немає ковдр, подушок і навіть простирадл. За хворими не дбають належним чином: їх не мили з-за відсутності гарячої води», - йдеться в повідомленні.

При цьому бойлери, встановлені в кожному відділенні, вимкнені.

Приміщення інтернату не пристосоване для проживання людей з інвалідністю: з-за високих порогів вони не можуть вільно виїжджати з кімнат, а в туалетах і ванних немає спеціальних пристосувань.

У підопічних немає ніяких розваг, окрім телевізора і то, він встановлений в одній з житлових кімнат.

Самі підопічні поскаржилися на грубе ставлення співробітників інтернату, які ображають та принижують, а часто і погрожують їм. Також підопічні зізналися, що їх змушують безкоштовно працювати на місцевих жителів.

Звернемо увагу, що в момент візиту в інтернаті перебували 208 підопічних.

Нагадаємо, візитну картку Одеси перетворили в помийну яму: обурливі кадри

Як повідомляла Politeka, одеситам стало небезпечно ходити в центрі міста: «загрожує лев»

Також Politeka розповідала, серйозна небезпека чатує одеситів в центрі міста: є постраждалі, кадри з місця