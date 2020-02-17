І це, незважаючи на середину лютого

На минулих вихідних деякі одесити висунулися на море, щоб позасмагати

І це, незважаючи на середину лютого. Підтверджує відео з'явилося телеграм-каналі "Подслушано Одеса", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах показаний один з одеських пляжів, на якому жителі, як влітку, грають у волейбол, а особливо відчайдушні роздяглися і засмагають.

В Одесі справді зараз аномально тепла погода для цього часу року.

Але температура вдень на вихідних становила 4-9 градусів тепла.

Раніше ми писали, що аномально тепла погода вплинула на тварин в одеському зоопарку.

Як розповів директор зоопарку Ігор Бєляков, мавпи вивели з укриття на повітря навіть самого маленького дитини. Комі того, комфортно себе почувають на вулиці в сонячні дні пелікани, фламінго і зебри.

Говорячи про зимову сплячку, то, незважаючи на погоду, в неї успішно залягли борсуки та їжаки. А от одеські ведмеді, як правило, сплять з перервами.

«Це не стільки через негоду, скільки через особливості харчування в зоопарку. Вони періодично прокидаються, просять їсти, знають, що їх нагодують, розминаються у відкритому вольєрі, а потім знову засипають», — пояснив Бєляков.

Також ми писали, вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — температура повітря вперше піднялася до 20,75 °C.

Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Вчені вважають, що така аномальна температура. Як пише видання, поки Всесвітня метеорологічна організація не підтвердила новий рекорд.

Вчені відзначили, що зауважують потепління на всіх 23 дільницях в Антарктиді.

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 17. Februar 2020

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