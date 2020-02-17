Сьогодні в понеділок, 17 лютого, жителі Одещини перекрили важливу трасу
Як повідомляє місцеве видання «
У зв'язку з цим незадоволені жителі прикрили трасу Одеса-Рені біля Миколаївки-Новоросійської.
Мітингувальники виступають проти створення чотирьох громад в Саратському районі і двох – в Арцизькому. Більша частина мешканців цих районів бажають, щоб на території одного району була створена лише одна ВІДГ.
Раніше ми писали, обурені мешканці протестували проти свавілля в Роздільнянському районі Одеської області
На знак протесту люди перекрили тунельний шляхопровід на трасі «Кучурган — Подольськ — Балта» за допомогою зчеплених стільців.
Учасники акції пропускають лише транспорт екстрених служб.
За словами мітингувальник, які проживають у навколишніх селах, їм набридло жити постійно біля розбитої дороги, по якій щодня намагається їздити безліч різноманітного транспорту.
Вони вимагали завершити роботи на трасі, а також звільнити начальника Роздільнянського райвідділу поліції Олександра Стеценка «у зв'язку з різким погіршенням кримінальної ситуації в районі».
Також ми писали, в Одесі протестували під стінами мерії. Одесити зібралися на мітинг проти забудови схилів на Фонтані, санаторію «Червоні зорі» і Польського узвозу.
Нагадаємо, в Одеській області фермери просять захисту від місцевого депутата-рейдера.
Як повідомляла Politeka, цинічний маршрутник шокувала пасажирів в Одесі: «Невже ви всі такі?»
Також Politeka писала, траси Одещини масово перекривають: «знімають з рейсів маршрутки»