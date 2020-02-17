Сьогодні в понеділок, 17 лютого, жителі Одещини перекрили важливу трасу

Як повідомляє місцеве видання « Думська » мітингувальники з Саратського і Арцизького районів обурилися об'єднанню громад, які запропонувала обласна влада.

У зв'язку з цим незадоволені жителі прикрили трасу Одеса-Рені біля Миколаївки-Новоросійської.

Мітингувальники виступають проти створення чотирьох громад в Саратському районі і двох – в Арцизькому. Більша частина мешканців цих районів бажають, щоб на території одного району була створена лише одна ВІДГ.

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На знак протесту люди перекрили тунельний шляхопровід на трасі «Кучурган — Подольськ — Балта» за допомогою зчеплених стільців.

Учасники акції пропускають лише транспорт екстрених служб.

За словами мітингувальник, які проживають у навколишніх селах, їм набридло жити постійно біля розбитої дороги, по якій щодня намагається їздити безліч різноманітного транспорту.

Вони вимагали завершити роботи на трасі, а також звільнити начальника Роздільнянського райвідділу поліції Олександра Стеценка «у зв'язку з різким погіршенням кримінальної ситуації в районі».

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