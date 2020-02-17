В Одесі акція з роздачі безкоштовних картин перетворилася в справжню тисняву і штовханину

Інцидент стався в неділю, 16 лютого, у Воронцовської колонади на Приморському бульварі, пише Думська .

Місцеві художники у рамках благодійного арт-проекту вирішили роздати свої картини всім бажаючим.

Однак вони не очікували, що прийшли на акцію одесити будуть лаятися, штовхатися і вихоплювати один у одного етюди, начерки і полотна.

Видання зазначає, що художники безкоштовно роздають свої роботи вже другий рік. Їх акція називається "Кому це потрібно".

Захід мав відбутися за участю журналістів, але більше ста п'ятдесяти одеситів, які прийшли за бесплатними картинами, розтягли їх за кілька хвилин ще до офіційного старту.

Користувачі в соцмережах почали коментувати побачене, зазначивши, що вірус жадібності вразив Одесу.

"Вірус жадібності і жлобства вразив наше місто", "Такий у нас менталітет, позорище ганебне", «Дикуни, ганьба», «Противно

Безкоштовно не потрібно. Поставити символічну ціну, потім можна направити на благодійність. У нас публіка із-за халяви повбивати один одного готова», « Я запропонував аукціон. Стартова ціна — 1 грн. І вперед, з кроком у 1 грн.», «Це солодке слово «халява», «Совок надовго!!» - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, на минулих вихідних деякі одесити висунулися на море, щоб позасмагати.

І це, незважаючи на середину лютого.

зокрема, на одному з одеських пляжів городяни як влітку, грали у волейбол, а особливо відчайдушні роздяглися і засмагали.

В Одесі справді зараз аномально тепла погода для цього часу року.

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