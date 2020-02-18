Комунальники роблять, що можуть

Одесити вже звикли до того, що їх вулиці час від часу перетворюються у величезні басейни водопровідної води, а самі жителі надовго залишаються без водопостачання

На цей раз постраждали жителі Пересипу і не тільки.

Як повідомляє Думська, чергова комунальна аварія в Одесі сталася на вулиці Отамана Чепіги. Біля будинку №53 комунальники проводять ремонтні роботи.

У зв'язку з цим воду відключили в будинках на Жеваховій горі, вулицях Отамана Чепіги, Отамана Головатого, Чорноморського Козацтва, Наливний, Локомотивної та інших.

За словами комунальників, на даній ділянці необхідно замінити трубу.

«Сьогодні приступили до заміні ділянки труби. Поки оцінюємо, скільки потрібно замінити. За попередніми оцінками, від шести до десяти метрів», — повідомив представник «Інфоксводоканалу».

Відновити водопостачання в будинках обіцяють до 14:00 18 лютого.

Раніше ми писали, зі стелі вагона поїзда «Ужгород-Одеса» зненацька полилася гаряча вода прямо на пасажирів.

Пригода сталася під час зупинки на станції Львів.

Напір гарячої води був такий сильний, що вода залила коридор. Крім того, у вагоні стояв густий пар. У пасажирів, які сиділи поруч з тамбуром, залило багаж. Багато гарячої води скупчилося біля туалету.

«Ми заправлялися тільки що на зупинці і занадто багато залили води, зараз перестане,- розповів провідник вагона.

Також він повідомив, що залили воду, щоб розморозити умивальник, який при мінусовій температурі просто замерз.

У свою чергу пасажири впевнені, що аварія сталася тому, що поїзд давно пора списати.

«Подивіться на цей вагон, його давно на металобрухт пора, а не людей возити, — обурюються вони.

Нагадаємо, на водопроводі в Одесі сталася масштабна аварія

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