Одесити вже звикли до того, що їх вулиці час від часу перетворюються у величезні басейни водопровідної води, а самі жителі надовго залишаються без водопостачання
На цей раз постраждали жителі Пересипу і не тільки.
Як повідомляє
У зв'язку з цим воду відключили в будинках на Жеваховій горі, вулицях Отамана Чепіги, Отамана Головатого, Чорноморського Козацтва, Наливний, Локомотивної та інших.
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За словами комунальників, на даній ділянці необхідно замінити трубу.
«Сьогодні приступили до заміні ділянки труби. Поки оцінюємо, скільки потрібно замінити. За попередніми оцінками, від шести до десяти метрів», — повідомив представник «Інфоксводоканалу».
Відновити водопостачання в будинках обіцяють до 14:00 18 лютого.
Раніше ми писали, зі стелі вагона поїзда «Ужгород-Одеса» зненацька полилася гаряча вода прямо на пасажирів.
Пригода сталася під час зупинки на станції Львів.
Напір гарячої води був такий сильний, що вода залила коридор. Крім того, у вагоні стояв густий пар. У пасажирів, які сиділи поруч з тамбуром, залило багаж. Багато гарячої води скупчилося біля туалету.
«Ми заправлялися тільки що на зупинці і занадто багато залили води, зараз перестане,- розповів провідник вагона.
Також він повідомив, що залили воду, щоб розморозити умивальник, який при мінусовій температурі просто замерз.
У свою чергу пасажири впевнені, що аварія сталася тому, що поїзд давно пора списати.
«Подивіться на цей вагон, його давно на металобрухт пора, а не людей возити, — обурюються вони.
Нагадаємо, на водопроводі в Одесі сталася масштабна аварія
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