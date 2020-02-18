В Одесі учасникам АТО будуть виділяти земельні ділянки в самому глухому і не престижному районі міста, простіше кажучи «у чорта на куличках»

Про це пишуть  місцеві ЗМІ, посилаючись на інформацію Департаменту внутрішньої політики одеської міськради.

Мова йде про районі Жеваховій гори.

Повідомляється, що для отримання ділянки площею 6 соток під будівництво житлового будинку, необхідно направити відповідну заяву на ім'я  мера Одеси  Геннадія Труханова. 

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Звернемо увагу, що Жеваховую гору називають самим містичним місцем в Одесі. 

Ця гора зацікавила археологів ще два століття тому. На початку XIX-го століття тут були зроблені перші знахідки. Але найцікавіші археологи виявили в 1902 році – під руїнами кургану знайшли античні амфори V-IV століть до нашої ери (саме тоді тут було одне давньогрецьке поселення) і велике капище богині родючості і землеробства Деметри.

Місцеві обходять місце, де знаходиться капище, стороною — на їх думку, тут відбувалися жертвоприношення, а сучасні язичники проводять на ньому свої ритуали.

Також говорять про те, що у місцевих аборигенів досить часті суїциди та психічні захворювання. Чимало можна почути розповідей про те, що сюди частенько прилітають НЛО і про зникнення людей.

Деякі уфологи стверджують, що в глибині гори є маяком для кораблів прибульців.

Багато з цих оповідань за межею розумного, однак і сьогодні одесити вірять, що це місце має потужною енергетикою.

Раніше  Одесі виділяли по 6 соток окремо кожній сім'ї загиблих і воїнам АТО, проте ветерани  не мали можливості сплатити за 40 тисяч гривень за земельну документацію.

Так, в  наприкінці минулого року перші сім'ї загиблих, а також кілька інвалідів-учасників АТО отримали свої земельні наділи, але землевпорядники визначили місце на схилі, де неможливо будувати житло. У підсумку виник скандал, а після нього довелося переглянути правила відведення землі.

У зв'язку з цим земельна комісія прийняла рішення  відвести три гектари землі під одне з підприємств або управлінь міста, а після оформлення документів розділить цю ділянку  приблизно на 50 сімей.

Також у міськраді обіцяли підготувати повний пакет документів і підвести комунікації на дільниці.

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