Тут звершувалися жертвоприношення, а місцеві стверджують, що не раз бачили НЛО

В Одесі учасникам АТО будуть виділяти земельні ділянки в самому глухому і не престижному районі міста, простіше кажучи «у чорта на куличках»

Про це пишуть місцеві ЗМІ , посилаючись на інформацію Департаменту внутрішньої політики одеської міськради.

Мова йде про районі Жеваховій гори.

Повідомляється, що для отримання ділянки площею 6 соток під будівництво житлового будинку, необхідно направити відповідну заяву на ім'я мера Одеси Геннадія Труханова.

Звернемо увагу, що Жеваховую гору називають самим містичним місцем в Одесі.

Ця гора зацікавила археологів ще два століття тому. На початку XIX-го століття тут були зроблені перші знахідки. Але найцікавіші археологи виявили в 1902 році – під руїнами кургану знайшли античні амфори V-IV століть до нашої ери (саме тоді тут було одне давньогрецьке поселення) і велике капище богині родючості і землеробства Деметри.

Місцеві обходять місце, де знаходиться капище, стороною — на їх думку, тут відбувалися жертвоприношення, а сучасні язичники проводять на ньому свої ритуали.

Також говорять про те, що у місцевих аборигенів досить часті суїциди та психічні захворювання. Чимало можна почути розповідей про те, що сюди частенько прилітають НЛО і про зникнення людей.

Деякі уфологи стверджують, що в глибині гори є маяком для кораблів прибульців.

Багато з цих оповідань за межею розумного, однак і сьогодні одесити вірять, що це місце має потужною енергетикою.



Раніше Одесі виділяли по 6 соток окремо кожній сім'ї загиблих і воїнам АТО, проте ветерани не мали можливості сплатити за 40 тисяч гривень за земельну документацію.

Так, в наприкінці минулого року перші сім'ї загиблих, а також кілька інвалідів-учасників АТО отримали свої земельні наділи, але землевпорядники визначили місце на схилі, де неможливо будувати житло. У підсумку виник скандал, а після нього довелося переглянути правила відведення землі.

У зв'язку з цим земельна комісія прийняла рішення відвести три гектари землі під одне з підприємств або управлінь міста, а після оформлення документів розділить цю ділянку приблизно на 50 сімей.

Також у міськраді обіцяли підготувати повний пакет документів і підвести комунікації на дільниці.

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