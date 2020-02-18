Озвучений прогноз погоди на весь тиждень

На цьому тижні за Одесу розгориться справжня битва між циклоном і антициклоном

З прогнозом погоди на весь тиждень жителів Одеси ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Циклон з боку Атлантичного океану і потужний пояс антициклонів влаштують справжню битву в одеському регіоні. Під впливом останнього і буде знаходиться Одеса протягом практично всього тижня. Він принесе в місто суху і маловетреную погоду зі значним потеплінням. Однак під кінець тижня погодні умови погіршуватися – увірвуться сильні штормові вітри і опади.

У вівторок, 18 лютого, весь день буде ясна погода і тільки пізно ввечері небо затягнеться хмарами. Очікується незначне потепління. Південний вітер посилиться. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря становитиме 4-9 градусів тепла.

У середу, 19 лютого, прогнозується малохмарна погода. В Одесі триватиме плавне потепління. Вітер змінить свій напрямок і стане північним, без опадів.

Температура на стовпчиках термометрів покаже +4 +10 градусів.

У четвер, 20 лютого, ясне з самого ранку небо, після обіду почне затягуватися хмарами. Прогнозується незначне похолодання. Можливий туман. Без опадів.

Температура знизитися до +3 +7 градусів.

У п'ятницю, 21 лютого в Одесі весь день буде похмура і безвітряна погода, без істотних опадів.Температура повітря залишиться без змін.

У суботу, 22 лютого спостерігатиметься мінлива хмарність. Без опадів. Стовпчик термометра підніметься на кілька градусів. Вітер слабкий, західний. Температура складе +2 +9 градусів.

У неділю, 23 грудня, в Одесу увірвуться штормові вітри, пориви яких будуть досягати 18 метрів в секунду. Вдень і пізно ввечері, можливо, піде дощ.

При цьому температура залишиться практично без змін і складе: +4 +10 градусів.

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