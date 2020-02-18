Небезпечний провал утворився на Приморському бульварі, в районі Воронцовського палацу

Про це пише інформаційний портал "Думська".

На отприлюднених фото видно, як частина бруківки, що примикає до парапету, просіла. Під огорожею зяє діра приблизно півметра діаметром.

Все це відбувається прямо над дитячим майданчиком Грецького парку. До речі, судячи з усього ця ділянка схилу облюбували бездомні, які знесли сюди усілякий непотріб і брудний одяг.

Тим часом у компанії "Гефест", яка займалася укріпленням схилу та благоустроєм Грецького парку, пояснили, що провал утворився в зоні їх відповідальності.

Проблема виникла із-за неправильного водовідведення з Приморського бульвару і про неї відомо досить давно, однак профільний підрозділ мерії — управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя — чомусь не діє.

Одесити в мережі почали коментувати побачене, зазначивши, що ситуація дуже показова, так як відбувається прямо під носом у одеських влади та її голови Труханова, який закриває очі на проблему.

«Бомжатник в центрі Одеси», «Це особа міської влади, яка в неї прямо під носом розташоване», «І чому я не дивуюся? Таку халтурную роботу наших будівельників пам'ятаю ще з дитинства, з 70-80-х років минулого століття! Причому на різних об'єктах: від звичайного паркану до пам'яток архітектури. Скрізь вкрадено, недоделано і тд. З принципу «і так зійде! » «Одессочка завдяки Трухе все гарнішає з кожним днем», - пишуть в коментарях

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