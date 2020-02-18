В Одесі був помічений рідкісний військовий літак США

Про це пише "Думська".

Увечері 17 лютого в Одесі приземлився літак C-40A Clipper з реєстраційним номером 168980, який є військової модифікацією Boeing-737 і використовується військово-морським флотом і військово-повітряними силами США. Мета перебування повітряного судна в Україні поки залишається невідомою.

Щоб не привертати зайву інтерес роззяв, літак забарвлений не в мілітаристські сірі тони, а несе цілком громадянську білу ліврею з смугами вздовж фюзеляжу.

Лайнери можна використовувати в трьох конфігураціях: пасажирської (до 121 військовослужбовця), вантажний (вісім морських контейнерів – близько 17 тонн вантажу) і комбінованої. Максимальна дальність польоту – 5500 км, швидкість – 900 км/ч.

Раніше ми писали, військові кораблі НАТО один за одним прибували до Одеси.

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Відразу чотири кораблі НАТО зайшли в морський порт Одеси.

Першим в 10 годин 19 причалу морвокзалу був ошвартований флагман постійної групи SNMG2 канадський фрегат Toronto.

Відразу за ним встав о 18 причал британський есмінець D37 Duncan.

Близько 11 години до 22 причалу порту був пришвартований турецький фрегат F241 Turgutreis , а опівдні завершена постановка румунської F221 Regele Ferdinand до 23 причалу.

Вся четвірка відноситься до постійної групі НАТО, що несе бойове чергування в Середземномор'ї море. Флагманом групи є фрегат "Торонто".

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