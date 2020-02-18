Стало відомо, як зміниться рух трамваїв в Одесі під час реконструкції Новощепного ряду
Схему маршруту трамваєм оприлюднив інформаційний портал
Відзначається, що спочатку планувалося проводити реконструкцію без закриття руху трамваїв, за рахунок організації реверсивного руху по одній колії. Однак замовник - управління дорожнього господарства міськради, змінив плани, і майже весь час реконструкції рух трамваїв по Новощепному Ряду буде припинено повністю.
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У результаті цього єдина трамвайна система Одеси буде тимчасово розділена на дві частини. Задля забезпечення можливості роботи маршрутів трамвая №5, №28, №17, №18 та №19, кілька десятків вагонів тимчасово будуть обслуговуватися у трамвайному депо №2 на Слобідці, а не як зазвичай, у депо №1 на вулиці Водопровідній. Депо на Водопровідній буде обслуговувати лише "відрізаний" ділянку трамвайної мережі по Люстдорфській дорозі з відгалуженнями на вулицю Іцхака Рабіна і до Шкільного аеродрому.
По вулиці Новощепной Ряд зараз проходять маршрути трамваю №3, №10 та №11.
На схемі показали червоним кольором закритий на реконструкцію Новощепний Ряд. Зеленим - трамвайні маршрути, "укорочені" або йдуть в об'їзд. Синім кольором показано рух змінили свою трасу міських автобусних маршрутів.
Як повідомлялося раніше, Новощепниий ряд біля Привозу може впевнено претендувати на звання найбруднішої і розбитої вулиці Одеси.
В мережі було показано, як вона виглядає перед реконструкцією.
На кадрах видно, що скрізь панує хаос і антисанітарія. Дорога розбита, сміття, бруд і стихійна торгівля. Городяни в очікуванні громадського транспорту продовжують місити болото.
Багатостраждальна вулиця являє сумне видовище і це не дивлячись на те, що вона знаходяться в центрі міста, неподалік від залізничного вокзалу, через який до Одеси приїжджають тисячі туристів.
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