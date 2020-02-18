Стало відомо, як зміниться рух трамваїв в Одесі під час реконструкції Новощепного ряду

Схему маршруту трамваєм оприлюднив інформаційний портал "Пасажирський транспорт" .

Відзначається, що спочатку планувалося проводити реконструкцію без закриття руху трамваїв, за рахунок організації реверсивного руху по одній колії. Однак замовник - управління дорожнього господарства міськради, змінив плани, і майже весь час реконструкції рух трамваїв по Новощепному Ряду буде припинено повністю.

У результаті цього єдина трамвайна система Одеси буде тимчасово розділена на дві частини. Задля забезпечення можливості роботи маршрутів трамвая №5, №28, №17, №18 та №19, кілька десятків вагонів тимчасово будуть обслуговуватися у трамвайному депо №2 на Слобідці, а не як зазвичай, у депо №1 на вулиці Водопровідній. Депо на Водопровідній буде обслуговувати лише "відрізаний" ділянку трамвайної мережі по Люстдорфській дорозі з відгалуженнями на вулицю Іцхака Рабіна і до Шкільного аеродрому.

По вулиці Новощепной Ряд зараз проходять маршрути трамваю №3, №10 та №11.

На схемі показали червоним кольором закритий на реконструкцію Новощепний Ряд. Зеленим - трамвайні маршрути, "укорочені" або йдуть в об'їзд. Синім кольором показано рух змінили свою трасу міських автобусних маршрутів.

Як повідомлялося раніше, Новощепниий ряд біля Привозу може впевнено претендувати на звання найбруднішої і розбитої вулиці Одеси.

В мережі було показано, як вона виглядає перед реконструкцією.

На кадрах видно, що скрізь панує хаос і антисанітарія. Дорога розбита, сміття, бруд і стихійна торгівля. Городяни в очікуванні громадського транспорту продовжують місити болото.

Багатостраждальна вулиця являє сумне видовище і це не дивлячись на те, що вона знаходяться в центрі міста, неподалік від залізничного вокзалу, через який до Одеси приїжджають тисячі туристів.

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