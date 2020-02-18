У мережі з'явилися фото китайського порту Тяньцзіня під час спалаху коронавіруса

Знімки показав одеський капітан Юрій Грещук, повідомляють місцеві ЗМІ

Він зазначив, що Тяньцзінь - це 15-мільйонний місто на півночі Китаю, який запровадив воєнний стан у зв'язку з епідемією коронавіруса. Влада міста передала всі лікарні та медперсонал під управління військовим.

За словами Юрія Грещука, китайський порт ніби вимер. Судна заходять дуже рідко, а риболовецьких кораблів не видно.

"Контейнеровози, балкери заходять, але рідко. Рибаков взагалі не було. Вони зараз не ловлять, морепродукти ніхто не купує. Я таке вперше бачу, що біля Китаю немає рибалок, прям шок" – розповів він.

Також одеський капітан повідомив про суворі заходи безпеки в самому порту. За його словами, екіпажу заборонено покидати судно. З боку берега також обмежують відвідування корабля. Контакт між екіпажем і портовиками зведений до мінімуму.

"На березі і в терміналу людей практично не видно. Вони в цей час всі мінімізували. Нас відвідало всього 8 осіб: 2 агента, 2 митника, 2 карантину, 2 вантажних. Більше нікого. Сподіваюся швидше залишити цей порт" - додав Юрій Грещук.

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зокрема, в місті Білгород-Дністровському, що під Одесою, почали проводити санітарну обробку в маршрутках. Про це повідомляє прес-служба місцевого міськради.

Відзначається, що компанія "Севертранс" уклала договір з "Дез-Ельтор" про щотижневої обробці громадського транспорту з-за коронавіруса. Крім того, санітарну обробку збираються проводити і після того, як загроза коронавіруса пройде. Вона буде здійснюватися раз на місяць.

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