В Одесі майже у всіх районах відключать світло

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію сайту «Одессобленерго»

У зв'язку з плановими роботами на електромережі, сьогодні у четвер, 20 лютого, в декількох районах Одеси відключать електроенергію.

Зокрема, з 8 ранку до п'ятої вечора буде відсутній енергопостачання в ряді будинків на вулицях:

1-й Кустанайська провулок, 1, 2

10-я вулиця, 1, 10А, 4, 1А, 11, 5, 12, 5а, 2, 14, 8, 9, 7, 6, 3, 3Б, 3а, 1Б, 10

11-я Суворовська вулиця, 1

2-й Кустанайська провулок, 2, 2а, 4

3-тя Садова вулиця, 6, 8, 9, 18, 70, 9А, 7, 11, 67, 71

9-я вулиця, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13А, 7а, 6А, 6б, 12а, 16, 18, 15А

Боженка вулиця, 6, 7, 8, 9, 6Б, 1, 3, 5, 11

Брестська вулиця, 13Б, 47В, 5, 9, 11А, 7, 3, 2, 41Б, 29, 33а, 43б, 35, 24, 49, 11, 43А, 23, 33, 39, 17, 25, 31А, 21 , 31Б, 29/1, 53, 17А, 41а, 45, 19

Василя Кандинського вулиця, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20а, 17б, 1а, 4б, 28д, 18, 20б, 12а, 14а, 17а, 36А, 4а, 28а, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36

Дністровська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 2в, 6, 2Б / 6, 2Б1, 2Б, 2/1, 19а, 2а, 2Д, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 19

Добровольського проспект, 148

Добровольського проспект, 140

Задніпровського вулиця, 32, 12а, 19А, 3А, 16, 26, 15, 10А, 4А, 4, 19, 27, 14, 24, 12, 5, 22, 11, 27а, 131, 25, 23, 10, 22А , 20, 8, 7, 21, 13, 6, 9, 18, 28, 30, 17, 5А

Махачкалінська вулиця, 1, 3, 5

Махачкалінська вулиця, 1А, 2

Овідіопольська дорога - всі будинки

Овідіопольська вулиця, 9А, 7Г, 14, 7А, 24, 8, 1А, 20, 3, 24А, 7, 9, 18А, 16, 1в, 6, 22, 5а, 11, 26А, 2, 1, 12, 13 , 26 а, 7Б, 5, 1Б, 11А, 26, 14А, 15, 26-а, 24-Б, 7В, 4, 10, 20-а, 18, 1/1

Овідіопольський провулок, 1, 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 3А, 4А

Прирейковий вулиця, 29-А, 42А, 29, 31, 40Б, 29В, 50, 27, 42А, 40-А, 40, 44, 23, 48, 40Б, 46, 21, 25

З 09 ранку до п'ятої вечора:

Балківська вулиця, 50, 52

Колонтаевская вулиця, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Непряма вулиця, 26, 28, 30, 32, 26г, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Маршала Малиновського вулиця, 18Б, 18А, 18В

Педагогічна вулиця, 46А, 46А, 46

З 09 ранку до 20 годин:

1-й Орловський, 2, 4, 6

10-а лінія, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35А, 29А, 15, 15а, 11А, 34А, 16, 18, 20, 25, 27, 28 , 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

11-а лінія, 33а, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 33В, 23, 33Б, 26а, 28А, 24, 25, 26, 27, 28 , 29, 31, 33, 35

12-я Суворовська вулиця, 14, 16, 17, 18, 19, 17_1, 20, 14а, 21а, 21, 22, 23, 24, 19а

13-а лінія, 4, 4а, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6

14-а лінія, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

15-а лінія, 1, 3, 5, 7, 9

19-а лінія, 1, 2, 3

2-й Воронезький провулок, 1

2-й Керченський провулок, 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

2-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

22-а лінія, 2, 4

23-а лінія, 2, 4, 6

24-а лінія, 1, 3, 5, 7

25-а лінія, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24

26-а лінія, 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 , 21, 22, 24, 25, 27

27-а лінія, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26

28-а лінія, 9

28-а лінія, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22

29-а лінія, 11б, 1, 7а, 12а, 2, 5_2, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

3-й Проектований провулок, 5а

3-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3_3, 16, 2В , 2Б, 1б, 3А, 1А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А

30-А лінія, 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14

32-я лінія, 1, 4, 11а, 16_1, 10А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 4а

33-тя лінія, 2, 3

4-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1Б, 2, 3, 11А, 4, 22Б, 21А, 4а, 6А, 26а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26

40-річчя Оборони Одеси вулиця, 2, 4, 8

5-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 18а, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 19

6-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13_1, 13_2, 22а, 17А, 12, 14, 15, 16, 17 , 18, 22, 24

7-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 20А, 7, 7а, 5А, 4А, 6б, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

8-а лінія, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 16а, 23_, 18А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23, 24

9-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5А, 20А, 4А, 13, 16А, 17а, 18а, 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Авдєєва-Чорноморського вулиця, 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65

Академіка Заболотного вулиця, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 13А, 39А, 43А, 47, 18А, 33_1, 49, 50, 51, 52, 55, 332, 41А

Бригадна вулиця, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А

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