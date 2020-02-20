В Одесі майже у всіх районах відключать світло
Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію сайту «Одессобленерго»
У зв'язку з плановими роботами на електромережі, сьогодні у четвер, 20 лютого, в декількох районах Одеси відключать електроенергію.
Зокрема, з 8 ранку до п'ятої вечора буде відсутній енергопостачання в ряді будинків на вулицях:
1-й Кустанайська провулок, 1, 2
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10-я вулиця, 1, 10А, 4, 1А, 11, 5, 12, 5а, 2, 14, 8, 9, 7, 6, 3, 3Б, 3а, 1Б, 10
11-я Суворовська вулиця, 1
2-й Кустанайська провулок, 2, 2а, 4
3-тя Садова вулиця, 6, 8, 9, 18, 70, 9А, 7, 11, 67, 71
9-я вулиця, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13А, 7а, 6А, 6б, 12а, 16, 18, 15А
Боженка вулиця, 6, 7, 8, 9, 6Б, 1, 3, 5, 11
Брестська вулиця, 13Б, 47В, 5, 9, 11А, 7, 3, 2, 41Б, 29, 33а, 43б, 35, 24, 49, 11, 43А, 23, 33, 39, 17, 25, 31А, 21 , 31Б, 29/1, 53, 17А, 41а, 45, 19
Василя Кандинського вулиця, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20а, 17б, 1а, 4б, 28д, 18, 20б, 12а, 14а, 17а, 36А, 4а, 28а, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36
Дністровська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 2в, 6, 2Б / 6, 2Б1, 2Б, 2/1, 19а, 2а, 2Д, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 19
Добровольського проспект, 148
Добровольського проспект, 140
Задніпровського вулиця, 32, 12а, 19А, 3А, 16, 26, 15, 10А, 4А, 4, 19, 27, 14, 24, 12, 5, 22, 11, 27а, 131, 25, 23, 10, 22А , 20, 8, 7, 21, 13, 6, 9, 18, 28, 30, 17, 5А
Махачкалінська вулиця, 1, 3, 5
Махачкалінська вулиця, 1А, 2
Овідіопольська дорога - всі будинки
Овідіопольська вулиця, 9А, 7Г, 14, 7А, 24, 8, 1А, 20, 3, 24А, 7, 9, 18А, 16, 1в, 6, 22, 5а, 11, 26А, 2, 1, 12, 13 , 26 а, 7Б, 5, 1Б, 11А, 26, 14А, 15, 26-а, 24-Б, 7В, 4, 10, 20-а, 18, 1/1
Овідіопольський провулок, 1, 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 3А, 4А
Прирейковий вулиця, 29-А, 42А, 29, 31, 40Б, 29В, 50, 27, 42А, 40-А, 40, 44, 23, 48, 40Б, 46, 21, 25
З 09 ранку до п'ятої вечора:
Балківська вулиця, 50, 52
Колонтаевская вулиця, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Непряма вулиця, 26, 28, 30, 32, 26г, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
Маршала Малиновського вулиця, 18Б, 18А, 18В
Педагогічна вулиця, 46А, 46А, 46
З 09 ранку до 20 годин:
1-й Орловський, 2, 4, 6
10-а лінія, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35А, 29А, 15, 15а, 11А, 34А, 16, 18, 20, 25, 27, 28 , 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
11-а лінія, 33а, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 33В, 23, 33Б, 26а, 28А, 24, 25, 26, 27, 28 , 29, 31, 33, 35
12-я Суворовська вулиця, 14, 16, 17, 18, 19, 17_1, 20, 14а, 21а, 21, 22, 23, 24, 19а
13-а лінія, 4, 4а, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6
14-а лінія, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
15-а лінія, 1, 3, 5, 7, 9
19-а лінія, 1, 2, 3
2-й Воронезький провулок, 1
2-й Керченський провулок, 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
2-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
22-а лінія, 2, 4
23-а лінія, 2, 4, 6
24-а лінія, 1, 3, 5, 7
25-а лінія, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24
26-а лінія, 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 , 21, 22, 24, 25, 27
27-а лінія, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26
28-а лінія, 9
28-а лінія, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22
29-а лінія, 11б, 1, 7а, 12а, 2, 5_2, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51
3-й Проектований провулок, 5а
3-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3_3, 16, 2В , 2Б, 1б, 3А, 1А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А
30-А лінія, 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14
32-я лінія, 1, 4, 11а, 16_1, 10А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 4а
33-тя лінія, 2, 3
4-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1Б, 2, 3, 11А, 4, 22Б, 21А, 4а, 6А, 26а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26
40-річчя Оборони Одеси вулиця, 2, 4, 8
5-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 18а, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 19
6-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13_1, 13_2, 22а, 17А, 12, 14, 15, 16, 17 , 18, 22, 24
7-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 20А, 7, 7а, 5А, 4А, 6б, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
8-а лінія, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 16а, 23_, 18А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23, 24
9-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5А, 20А, 4А, 13, 16А, 17а, 18а, 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
Авдєєва-Чорноморського вулиця, 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65
Академіка Заболотного вулиця, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 13А, 39А, 43А, 47, 18А, 33_1, 49, 50, 51, 52, 55, 332, 41А
Бригадна вулиця, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А
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