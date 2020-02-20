Стало відомо, як себе почуває дитина, якого важко травмував автокран в Одеській області

Мережу сколихнув трагічний інцидент з учнем третього класу в селі Вигода Біляївського району.

17 лютого, по дорозі додому з місцевої школи на голову 9-річного хлопчика впала погано закріплена металева конструкція з проїжджаючого повз автокрана.

Дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму. Його доставили в обласну дитячу клінічну лікарню на Слобідці, повідомляє Odessa.online .

За словами нейрохірурга лікарні В'ячеслава Дабіжа, на даний момент стан школяра оцінюється як середнього ступеня тяжкості. У нього відкрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа та забій головного мозку.

"Хлопчику зашили рану на лобі і призначили проходження терапії. Звичайно таке лікування триває кілька тижнів. Зараз дитина почуває себе краще», - розповів медик.

Як повідомили в соцмережах, потерпілим виявився учень 3-Б класу, Капирян Денис.

В селі вже збирають гроші на допомогу родині дитини. Організацією збору коштів зайнявся батьківський комітет школи, де навчається Денис. Місцеві жителі також намагаються допомогти батькам хлопчика, Олександру та Оксані Капирян.

За словами вчителів, однокласники Дениса, а також діти з інших класів, перебувають у шоковому стані. Втім, як і самі педагоги.

«Адже це жахливе ЧП сталося на очах у школярів. Дві дівчинки, які бачили Дениса, що лежав у калюжі крові, навіть не можуть відвідувати заняття», кажуть вони.

Згідно з інформацією, автокран зараз перебуває на штрафному майданчику. У поліції відкрито кримінальне провадження.

Копи з'ясували, що водій автомобіля МАЗ почав рух, не переконавшись у надійності кріплення виносної опори (аутригера). І в час руху по вулиці погано закріплений аутригер від'єднався і вдарив хлопчика, який йшов по узбіччям назустріч автокрана.

Також наголошується, що водій був тверезий і своєї провини не заперечує.

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