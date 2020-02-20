Житлові будинки настільки старі, що важко уявити, як там можуть жити люди

В мережі показали, на що перетворився один з мікрорайонів Одеси - Бугаївка

Цей знаменитий мікрорайончик, затиснутий між Цукровим селищем і автовокзалом. І видно, що зараз Бугаївка залишилася забута владою і громадськими діячами, повідомляють місцеві ЗМІ .

На оприлюднених кадрах видно, що приватний сектор району недалеко від Автовокзалу завалений сміттям, а житлові будинки настільки старі, що важко уявити як там можуть жити люди. На вузьких вуличках відчувається запах каналізації.

Варто відзначити, що Бугаївка - це історичний мікрайон від парку Савицького до центрального автовокзалу. Назву отримав від худоби (бугай - бик), який тут тримали місцеві жителі. Вони торгували бугаями, а також у вози запрягали тварин, коли розвозили по домівках одеситів дефіцитну прісну воду.

Що говорити про Бугаевке, якщо раніше ми повідомляли, що одесити обурені великим скупченням сміття в самому центрі Одеси на Грецькій площі.

На проблему звернув увагу краєзнавець Дмитро Жданов. Одесит розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці фотографії, які демонструють як центр міста поступово перетворюється на смітник.

Одесит повідомив, що навколо торгового центру «Афіни» все завалено сміттям, який в таку спеку ще й видає цілу гаму неприємних запахів.

За словами краєзнавця, сміттєвий пейзаж тут можна спостерігати цілодобово.

Його пост викликав бурхливе обговорення в мережі. В коментарях городяни відзначили, що це наслідок жадібності торгашів, які працюють в ТЦ Афіни, і повної нікчемності мерії.

«Там взагалі всю Грецьку площу перетворили на смітник,один великий смітник. Гидко і проходити там…тим більше водити наших гостей міста, яким цікаво побувати на одній з центральних площ»,

«Крім величезних гір сміття,розкладається і воняющего особливо в спеку, так там купа изгаженных фасадів,руйнувалися , обшарпані паркани , обклеєні тоннами афіш», — пишуть одесити.

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