В Одеській області горе-мати залучила своїх трьох малолітніх дітей у жебрацтво

Як передає Politeka.net, з посиланням на інформацію поліції, в одному з районів Одещини були виявлені 5-ти та 9-річні хлопчики, які разом зі своєю чотирирічною сестричкою просили милостиню. Найстрашнішим є те, що їх примушувала це робити рідна мати.

Жінку притягнули до відповідальності за ухилення від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання дітей у відповідності зі ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На перший раз горе-матір відбулася штрафом. Проте, якщо ситуація не зміниться, то її чекає більш суворе покарання – позбавлення батьківських прав.

У теж час в поліції відзначають,що 3 початку 2020 року з вулиць Одеси і області поліцейські забрали 20 підлітків, які займалися бродяжництвом та жебрацтвом.

Більшість з цих дітей самі йдуть на вулиці з-за розбіжностей в сім'ї.

Дорослі не займалися проблемами своїх дітей, втратили з ними емоційний зв'язок, і ті вирушили на пошуки «своїх».

Раніше, Любашівський суд визнав винною мешканку Подільського у вбивстві власного 4-місячного сина. Йдеться про інцидент, що стався в ніч на 1 листопада 2018 року, коли жінка вирішила заспокоїти сина за допомогою соски.

Коли малюк виплюнув соску, мама знову вставила її в рот малюка, але на цей раз утримувала її рукою, поки дитина не затих. Після цього жінка лягла спати, а вранці виявила свого сина мертвим.

Розтин показав, що немовля померло від удушення, після цього підозрювана зізналася, що так вона намагалася заспокоїти сина.

В залі суду жінка зізналася у скоєному злочині, і суд виніс їй вирок у вигляді позбавлення волі на 5 років. Однак після цього суд пом'якшив вирок, і обвинувачена отримала всього 2 роки і 6 місяців умовного терміну.

Нагадаємо, жінка продала в рабство дитину і отримала за це 20 років в'язниці.

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Ще Рoliteka повідомляла, що горе-мати на Одещині кинула дітей напризволяще.