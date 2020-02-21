В Одесі вже третю добу поспіль масово залишаються знеструмленими будинки городян

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію сайту «Одессобленерго»

У зв'язку з плановими роботами на електромережі, сьогодні 21 лютого, в декількох районах Одеси відключать електроенергію.

Зокрема, з 8 ранку до п'ятої вечора буде відсутній енергопостачання в ряді будинків на вулицях:

Популярні новини зараз

Онука Ротару розстебнула піджак і показала свою красу, бабуся не стрималася: "Нереальна"

Нікітюк спантеличила новим фото з Берліну, на кадрі помітили страшне: «Це атака, очевидно»

Російська Кардашьян влаштувала гарячу фотосесію на кухні: аж слинки течуть

Українці будуть по-новому йти у відпустку: "старі умови здадуться раєм", важлива заява
Показати ще

багатоповерхівки, район, місто

1-й Кустанайська провулок, 1, 2

10-я вулиця, 1А, 1, 2, 3, 5а, 4, 1Б, 3а, 3Б, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

11-я Суворовська вулиця, 1

2-й Кустанайська провулок, 2, 2а, 4

3-тя Садова вулиця, 9, 9А

9-я вулиця, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 7а, 6А, 15А, 12а, 15, 6б, 16, 18

Боженка вулиця, 8, 6Б, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11

Брестська вулиця, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 31А, 13Б, 31Б, 29/1, 11А, 17А, 41а, 19, 43А, 41Б, 43б, 33а, 21, 23, 24, 25 , 29, 33, 35, 39, 45, 49, 53, 47В

Василя Кандинського вулиця, 32, 20а, 18, 21, 9, 2, 28д, 34, 3, 25, 26, 1, 36А, 4а, 15, 14а, 13, 6, 12а, 36, 28а, 12, 5, 22, 20б, 11, 10, 23, 8, 1а, 4б, 14, 27, 19, 17а, 30, 17б

Дністровська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2Б / 6, 2/1, 2Б1, 2а, 2в, 2Д, 19а, 2Б, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 19

Задніпровського вулиця, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 30, 32, 12а, 22А, 27а, 10А, 4А, 131, 3А, 5А, 19А

Кустанайська вулиця, 2, 3, 14а, 2А, 20Б, 4, 3А, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Лугова вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6б, 15 А, 14 Б, 24, 50 А, 57 А, 14а, 10А, 1А, 16 А, 35А, 6а, 9А, 16 Б, 50 Б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Овідіопольська дорога - всі будинки.

Овідіопольська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26 а, 1А, 5а, 1Б, 11А, 7А, 14А, 24, 26А, 24-Б, 7В, 26А, 1/1, 20-А, 1в, 7Г, 9А, 24А, 18А, 26, 7Б

Овідіопольський провулок, 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 3А, 4А, 1

Остапа Вишні вулиця
2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 5Б, 16, 18а, 42А, 6А, 21Б, 11А, 19, 5А, 18, 30, 17, 28, 25, 34, 38, 23, 20, 26, 21, 44, 32, 24, 22, 42

Прирейковий вулиця, 29-А, 42А, 29, 31, 40Б, 29В, 50, 27, 42А, 40-А, 40, 44, 23, 48, 40Б, 46, 21, 25

Літакова вулиця, 22

Сінна вулиця, 1, 3, 9, 11, 15, 9а, 3А

Стовпова вулиця, 15Д, 17, 15В, 15Б, 24Б, 24/11, 17/1, 20А, 20, 22, 24, 26, 24а

Суперфосфатна вулиця, 14, 9б, 34, 23, 25, 23А, 3, 28, 33, 6, 40, 3Б, 30, 18, 9А, 17Б, 4, 17а, 1 \ 2, 13, 7, 26, 16 , 16А, 38, 40А, 5, 3В, 27, 12, 19, 21

Танкістів вулиця, 58, 19Б, 56А, 56в, 60, 56б, 43, 75-А, 14, 19, 50, 27, 24-А, 67, 33, 28, 77, 87, 40, 17, 97, 83а , 18, 3, 34, 91, 44, 23, 2, 10, 39, 25, 54, 1, 38, 65, 95, 4а, 26, 48, 42, 15, 62, 69, 13, 81, 71 , 46, 6, 24б, 55, 36, 7, 53, 59, 45, 9, 52, 30, 11, 93, 51, 35, 12, 47, 75Б, 22, 49, 83б, 63, 29, 16 , 41, 65-А, 37-А, 32, 79, 89, 75, 31, 57, 85, 20, 37-Б

З 09 ранку до п'ятої вечора:

Велика Арнаутська вулиця, 25, 27

Канатна вулиця, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 57б

Мала Арнаутська вулиця, 30

З 9 ранку до 19 годин:

** 1 пров. Рясний **, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2

** 1-й Академічний провулок **, 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 1012

** 1-й Китобійний провулок **, 12, 26-В, 4, 16, 26, 14/16, 22, 28а, 32, 30, 28, 18, 6, 24, 36А, 10, 8, 20, 20А, 34, 12а, 38, 36, 38а, 42, 361, 26-А

** 1-й провулок Шишкіна **, 1, 2, 3, 5, 7

Нет света

** 1-й провулок Юннатів **, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

** 2-й Академічний провулок **, 2, 5, 4 / а, 6

** 2-й Китобійний провулок **, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 50А, 16б, 20А, 20, 7а, 14а, 10а, 9а, 17б, 8а, 12А, 17а, 16а, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 18а

** 2-й провулок Олександра Невського **, 1, 2, 4/2, 7а, 2а, 7Г, 4а, 4/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

** 2-й провулок Шишкіна **, 9б, 11-А, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 14, 16а, 9, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 13

** 2-й Український провулок **, 3, 4, 5, 6

** 3-й провулок Олександра Невського **, 7, 7А, 5, 3а, 2, 3

** 3-й провулок Шишкіна **, 1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

** 3-й Український провулок **, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а

** 3-й Флотський провулок **, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2а, 19а, 6а, 5а, 4б, 11а, 15а, 19, 4а, 3а, 21, 23, 13а

** Академічна вулиця **, 5, 47а, 29, 24, 1/16, 24А, 48В, 14/3, 47, 34В, 36, 37, 52А, 39/2, 30А

** Олександра Невського вулиця **, 25А, 31а, 19, 21/1, 21/8, 21/6, 23, 11а, 21/2, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 27, 3, 25, 18а, 18, 20-Б, 9, 9а, 38, 34а, 26, 32, 27А, 29, 40, 30, 33, 28а, 39а, 33а, 34, 28, 31а2, 27Б, 24, 29/1, 31, 32а, 28б, 17

** Анни Ахматової вулиця **, 34Б, 24а, 6, 34, 36, 38, 34а, 32, 32Б / 1, 32а, 30, 28/2, 40, 22, 15, 19/2, 26, 19, 24, 27, 25, 28, 17/19, 23, 21

** Кавунова вулиця **, 9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12

** Архітектурна вулиця, 10, 12, 14а, 14

** Баштанна вулиця **, 8 /, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 9

** Безіменний провулок **, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в

** Вертелецького вулиця **, 13

** Дача Ковалевського вулиця **, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 142

** Дмитра Донського вулиця **, 31, 2А36, 43, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 39/1, 9, 1, 11 / Д, 11, 19, 39, 10, 8, 45, 45а, 6, 12, 94, 11В-1, 15а / 15б, 2А38, 2а40, 113, 2а45, 9Ж, 2А18, 4, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2А1, 2а34, 9В, 2а23, 2а12, 111, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а / 7, 2б, 2а / 32, 3а, 112, 2/55, 2 / 14, 16, 20, 2/10, 2А / 17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 2/2, 9/7, 13, 2а30, 2А15, 2а / 22, 21, 5В, 5, 17а, 2а25, 2А / 28, 2/33, 2/20, 1б, 2А / 35, 9Д, 2А9, 15, 11/6, 2/11, 2/8, 1618, 2/3, 95, 11Б, 27492, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2, 17/17, 2/13, 9Е, 2А6, 2552, 2А37, 2а27, 2 / 1А, 2/947, 2а / 26, 2848, 2А41, 2а / 31, 17, 9А, 3б, 2А10, 2А5

** Достоєвського вулиця **, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 15а, 4б, 6а, 17а, 9в2, 4в, 8а, 9А, 11-Б, 4а, 11а, 13а, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25

** Ялинкова вулиця **, 42/2, 36, 44а, 44Б, 38а, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58

** Івана Вазова вулиця **, 21

** Іподромний провулок **, 10

** Китобойная вулиця **, 5а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 20Б, 20-Д, 47А, 46А, 22А, 34Б, 32/1, 36в, 38а, 31б, 15 / 1а, 19/2, 7 / а, 33/1-а, 9а , 12а, 15а, 36а, 21/1, 8а, 18а, 34А, 29, 7/1, 8б, 33а, 20А, 21/3, 19/3, 6/2, 20-В, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, 413, 472

** Костанді вулиця *, 34б, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 34В, 27А, 38Б, 32Б, 28А, 40Б, 40А, 48/2, 34А, 77А, 32А, 45А, 51, 45/2, 38В, 77/33, 48а, 62А, 40В, 53А, 54А, 56А, 75Б, 49А, 75в, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77

** Кримська вулиця **, 1, 3, 31

** Кримський провулок **, 5А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 5а, 3в, 1А, 13а, 3б, 16, 1б, 6а, 5Б, 20 , 22

** Купріна вулиця **, 19-А / 1, 8, 13-А, 27б, 34в, 14/4, 43а, 43б, 32а, 29а, 7а, 34а, 34а / 1, 45а, 16Б, 13В, 28 -У, 48в, 7/9, 37б, 21/23, 10А, 39а, 39/5, 46а, 35А, 14а, 37В, 13-Б, 21а, 41а, 28-Б, 19а, 54б, 52а, 30 -У, 39/1, 50а, 52б, 36а, 48б, 37е, 37а, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 , 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 48а

** Левітана вулиця **, 19/5, 19/4, 19/3

** Левкойная вулиця **, 7, 7а

** Львівська вулиця **, 56, 54/2, 50, 52, 54, 58

** Львівський провулок **, 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В

** Лядова вулиця **, 1, 2, 3, 3б, 3а, 4, 12а, 9а, 1а, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 121

** Молокова вулиця **, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 6/2, 1А, 4А, 1Б, 12, 3а, 6Г, 1г, 3б, 6б, 8б , 6Б, 6/4, 2б, 6В, 6 / А4, 9/11, 8а

** Немировича-Данченка вулиця **, 10, 11, 16

 Новоукраїнський провулок , 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Рясна , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17а, 19а, 13а, 20а, 11в, 3Б, 13Б, 12а, 10, 1/3, 5а, 9а, 35Б, 1/5, 11а, 4б, 1а, 6а, 35а, 11/5, 11г, 1 /, 9б, 3/1, 19, 9г, 15, 16, 11, 14, 35, 24, 20, 17, 22 , 12, 18, 21, 26, 13, 25

 Окружна вулиця , 33, 34/4, 40, 28, 32а, 25, 23, 19в, 26, 38, 21, 42б, 321, 30, 33Б, 36, 36а, 17в, 38А, 38/1 , 17Б, 32, 26/2, 17, 42а, 19, 38/3, 178а, 17/6, 33А, 17/18, 32/12, 27, 2, 29/1, 40Б, 29/6, 40а , 40-В / 2, 29, 29/8, 29/5, 40Д, 29/4, 42, 34/6, 17Г

 Педагогічна вулиця , 21

 провулок Амундсена , 1, 3, 5, 6

 провулок Дмитра Донського , 6, 2А, 3, 3б, 7

провулок Достоєвського , 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13в, 12в, 9б3, 14а, 11в, 9Б \ 3, 10а, 12а, 13, 11б, 14в, 9в, 9б2, 9Б / 1, 14, 12Б

 провулок Слави , 10, 5/2, 9, 8А, 7, 5, 2А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 20

Планетная вулиця, 12а, 1, 3, 4, 38А, 38Б, 6, 17-В, 31а, 20а, 10В, 17А, 12-В, 6а, 10а, 19А, 8Б, 9а, 10г, 28 / 30, 8а, 12-Б, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 38

Просвітництва вулиця , 207

 Рівності вулиця , 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 , 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197

 Собінова вулиця , 15

 Сумська вулиця **, 2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 50, 54, 69б, 52 / 2, 9а, 14/2, 55, 56, 57, 61, 66, 67

Тульська вулиця **, 204, 30А, 20, 23-Б, 37/1, 37 / Б, 6, 10, 234, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 21, 13, 9 , 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 14а, 27, 141, 14, 12, 11, 3б, 2, 3, 71, 4А1, 1, 3А3, 7 , 3а, 3А / 1, 19, 5, 4, 7а, 43, 31, 223, 222, 26-А, 37, 263, 243, 264, 51а, 33/3, 28, 281, 18/1, 241 , 18, 311, 33, 242, 18/3, 45, 27а, 36, 262, 26, 332, 47, 37Б, 51, 22, 32, 41, 282, 313, 49, 35, 31/1, 24 , 4а

Флотська вулиця , 4А, 4, 6/1

Фонтанська дорога , 58, 129

 Харківська вулиця, 1, 2, 3, 4, 6а, 5, 5а, 15а, 16а, 3а, 8а, 16/1, 13а, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 , 18, 20, 12а

Чернігівська вулиця **, 3а, 1, 2, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 3, 3Б, 1б, 8а, 17 /, 17/1, 16А, 4а, 18а, 17/9, 9а1, 6а, 13

 Шишкіна вулиця **, 32а, 5А1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 , 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 , 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 , 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 , 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 15, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 , 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 , 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 24А, 28б, 15 / 17уч5, 2, 34б, 15а, 9 , 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19 / 83, 44а, 4, 12, 36А, 14, 7а, 21в, 18а, 21А1, 1а, 13, 5в, 40Б, 2 1б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 30а, 122

 Юннатів вулиця , 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А

Нагадаємо, масштабне відключення світла в Одесі: тисячі будинків поринуть у темряву, адреси

Як повідомляла Politeka, одесити не побачать світла: хто постраждає в першу чергу, адреси

Також Politeka писала, що українців масово позбавляють державної допомоги, субсидія стане розкішшю