В Одесі вже третю добу поспіль масово залишаються знеструмленими будинки городян
Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію сайту «Одессобленерго»
У зв'язку з плановими роботами на електромережі, сьогодні 21 лютого, в декількох районах Одеси відключать електроенергію.
Зокрема, з 8 ранку до п'ятої вечора буде відсутній енергопостачання в ряді будинків на вулицях:
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1-й Кустанайська провулок, 1, 2
10-я вулиця, 1А, 1, 2, 3, 5а, 4, 1Б, 3а, 3Б, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
11-я Суворовська вулиця, 1
2-й Кустанайська провулок, 2, 2а, 4
3-тя Садова вулиця, 9, 9А
9-я вулиця, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 7а, 6А, 15А, 12а, 15, 6б, 16, 18
Боженка вулиця, 8, 6Б, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
Брестська вулиця, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 31А, 13Б, 31Б, 29/1, 11А, 17А, 41а, 19, 43А, 41Б, 43б, 33а, 21, 23, 24, 25 , 29, 33, 35, 39, 45, 49, 53, 47В
Василя Кандинського вулиця, 32, 20а, 18, 21, 9, 2, 28д, 34, 3, 25, 26, 1, 36А, 4а, 15, 14а, 13, 6, 12а, 36, 28а, 12, 5, 22, 20б, 11, 10, 23, 8, 1а, 4б, 14, 27, 19, 17а, 30, 17б
Дністровська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2Б / 6, 2/1, 2Б1, 2а, 2в, 2Д, 19а, 2Б, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 19
Задніпровського вулиця, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 30, 32, 12а, 22А, 27а, 10А, 4А, 131, 3А, 5А, 19А
Кустанайська вулиця, 2, 3, 14а, 2А, 20Б, 4, 3А, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Лугова вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6б, 15 А, 14 Б, 24, 50 А, 57 А, 14а, 10А, 1А, 16 А, 35А, 6а, 9А, 16 Б, 50 Б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Овідіопольська дорога - всі будинки.
Овідіопольська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26 а, 1А, 5а, 1Б, 11А, 7А, 14А, 24, 26А, 24-Б, 7В, 26А, 1/1, 20-А, 1в, 7Г, 9А, 24А, 18А, 26, 7Б
Овідіопольський провулок, 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 3А, 4А, 1
Остапа Вишні вулиця
2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 5Б, 16, 18а, 42А, 6А, 21Б, 11А, 19, 5А, 18, 30, 17, 28, 25, 34, 38, 23, 20, 26, 21, 44, 32, 24, 22, 42
Прирейковий вулиця, 29-А, 42А, 29, 31, 40Б, 29В, 50, 27, 42А, 40-А, 40, 44, 23, 48, 40Б, 46, 21, 25
Літакова вулиця, 22
Сінна вулиця, 1, 3, 9, 11, 15, 9а, 3А
Стовпова вулиця, 15Д, 17, 15В, 15Б, 24Б, 24/11, 17/1, 20А, 20, 22, 24, 26, 24а
Суперфосфатна вулиця, 14, 9б, 34, 23, 25, 23А, 3, 28, 33, 6, 40, 3Б, 30, 18, 9А, 17Б, 4, 17а, 1 \ 2, 13, 7, 26, 16 , 16А, 38, 40А, 5, 3В, 27, 12, 19, 21
Танкістів вулиця, 58, 19Б, 56А, 56в, 60, 56б, 43, 75-А, 14, 19, 50, 27, 24-А, 67, 33, 28, 77, 87, 40, 17, 97, 83а , 18, 3, 34, 91, 44, 23, 2, 10, 39, 25, 54, 1, 38, 65, 95, 4а, 26, 48, 42, 15, 62, 69, 13, 81, 71 , 46, 6, 24б, 55, 36, 7, 53, 59, 45, 9, 52, 30, 11, 93, 51, 35, 12, 47, 75Б, 22, 49, 83б, 63, 29, 16 , 41, 65-А, 37-А, 32, 79, 89, 75, 31, 57, 85, 20, 37-Б
З 09 ранку до п'ятої вечора:
Велика Арнаутська вулиця, 25, 27
Канатна вулиця, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 57б
Мала Арнаутська вулиця, 30
З 9 ранку до 19 годин:
** 1 пров. Рясний **, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2
** 1-й Академічний провулок **, 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 1012
** 1-й Китобійний провулок **, 12, 26-В, 4, 16, 26, 14/16, 22, 28а, 32, 30, 28, 18, 6, 24, 36А, 10, 8, 20, 20А, 34, 12а, 38, 36, 38а, 42, 361, 26-А
** 1-й провулок Шишкіна **, 1, 2, 3, 5, 7
** 1-й провулок Юннатів **, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
** 2-й Академічний провулок **, 2, 5, 4 / а, 6
** 2-й Китобійний провулок **, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 50А, 16б, 20А, 20, 7а, 14а, 10а, 9а, 17б, 8а, 12А, 17а, 16а, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 18а
** 2-й провулок Олександра Невського **, 1, 2, 4/2, 7а, 2а, 7Г, 4а, 4/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
** 2-й провулок Шишкіна **, 9б, 11-А, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 14, 16а, 9, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 13
** 2-й Український провулок **, 3, 4, 5, 6
** 3-й провулок Олександра Невського **, 7, 7А, 5, 3а, 2, 3
** 3-й провулок Шишкіна **, 1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
** 3-й Український провулок **, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а
** 3-й Флотський провулок **, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2а, 19а, 6а, 5а, 4б, 11а, 15а, 19, 4а, 3а, 21, 23, 13а
** Академічна вулиця **, 5, 47а, 29, 24, 1/16, 24А, 48В, 14/3, 47, 34В, 36, 37, 52А, 39/2, 30А
** Олександра Невського вулиця **, 25А, 31а, 19, 21/1, 21/8, 21/6, 23, 11а, 21/2, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 27, 3, 25, 18а, 18, 20-Б, 9, 9а, 38, 34а, 26, 32, 27А, 29, 40, 30, 33, 28а, 39а, 33а, 34, 28, 31а2, 27Б, 24, 29/1, 31, 32а, 28б, 17
** Анни Ахматової вулиця **, 34Б, 24а, 6, 34, 36, 38, 34а, 32, 32Б / 1, 32а, 30, 28/2, 40, 22, 15, 19/2, 26, 19, 24, 27, 25, 28, 17/19, 23, 21
** Кавунова вулиця **, 9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12
** Архітектурна вулиця, 10, 12, 14а, 14
** Баштанна вулиця **, 8 /, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 9
** Безіменний провулок **, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в
** Вертелецького вулиця **, 13
** Дача Ковалевського вулиця **, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 142
** Дмитра Донського вулиця **, 31, 2А36, 43, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 39/1, 9, 1, 11 / Д, 11, 19, 39, 10, 8, 45, 45а, 6, 12, 94, 11В-1, 15а / 15б, 2А38, 2а40, 113, 2а45, 9Ж, 2А18, 4, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2А1, 2а34, 9В, 2а23, 2а12, 111, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а / 7, 2б, 2а / 32, 3а, 112, 2/55, 2 / 14, 16, 20, 2/10, 2А / 17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 2/2, 9/7, 13, 2а30, 2А15, 2а / 22, 21, 5В, 5, 17а, 2а25, 2А / 28, 2/33, 2/20, 1б, 2А / 35, 9Д, 2А9, 15, 11/6, 2/11, 2/8, 1618, 2/3, 95, 11Б, 27492, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2, 17/17, 2/13, 9Е, 2А6, 2552, 2А37, 2а27, 2 / 1А, 2/947, 2а / 26, 2848, 2А41, 2а / 31, 17, 9А, 3б, 2А10, 2А5
** Достоєвського вулиця **, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 15а, 4б, 6а, 17а, 9в2, 4в, 8а, 9А, 11-Б, 4а, 11а, 13а, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25
** Ялинкова вулиця **, 42/2, 36, 44а, 44Б, 38а, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58
** Івана Вазова вулиця **, 21
** Іподромний провулок **, 10
** Китобойная вулиця **, 5а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 20Б, 20-Д, 47А, 46А, 22А, 34Б, 32/1, 36в, 38а, 31б, 15 / 1а, 19/2, 7 / а, 33/1-а, 9а , 12а, 15а, 36а, 21/1, 8а, 18а, 34А, 29, 7/1, 8б, 33а, 20А, 21/3, 19/3, 6/2, 20-В, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, 413, 472
** Костанді вулиця *, 34б, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 34В, 27А, 38Б, 32Б, 28А, 40Б, 40А, 48/2, 34А, 77А, 32А, 45А, 51, 45/2, 38В, 77/33, 48а, 62А, 40В, 53А, 54А, 56А, 75Б, 49А, 75в, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77
** Кримська вулиця **, 1, 3, 31
** Кримський провулок **, 5А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 5а, 3в, 1А, 13а, 3б, 16, 1б, 6а, 5Б, 20 , 22
** Купріна вулиця **, 19-А / 1, 8, 13-А, 27б, 34в, 14/4, 43а, 43б, 32а, 29а, 7а, 34а, 34а / 1, 45а, 16Б, 13В, 28 -У, 48в, 7/9, 37б, 21/23, 10А, 39а, 39/5, 46а, 35А, 14а, 37В, 13-Б, 21а, 41а, 28-Б, 19а, 54б, 52а, 30 -У, 39/1, 50а, 52б, 36а, 48б, 37е, 37а, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 , 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 48а
** Левітана вулиця **, 19/5, 19/4, 19/3
** Левкойная вулиця **, 7, 7а
** Львівська вулиця **, 56, 54/2, 50, 52, 54, 58
** Львівський провулок **, 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В
** Лядова вулиця **, 1, 2, 3, 3б, 3а, 4, 12а, 9а, 1а, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 121
** Молокова вулиця **, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 6/2, 1А, 4А, 1Б, 12, 3а, 6Г, 1г, 3б, 6б, 8б , 6Б, 6/4, 2б, 6В, 6 / А4, 9/11, 8а
** Немировича-Данченка вулиця **, 10, 11, 16
Новоукраїнський провулок , 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Рясна , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17а, 19а, 13а, 20а, 11в, 3Б, 13Б, 12а, 10, 1/3, 5а, 9а, 35Б, 1/5, 11а, 4б, 1а, 6а, 35а, 11/5, 11г, 1 /, 9б, 3/1, 19, 9г, 15, 16, 11, 14, 35, 24, 20, 17, 22 , 12, 18, 21, 26, 13, 25
Окружна вулиця , 33, 34/4, 40, 28, 32а, 25, 23, 19в, 26, 38, 21, 42б, 321, 30, 33Б, 36, 36а, 17в, 38А, 38/1 , 17Б, 32, 26/2, 17, 42а, 19, 38/3, 178а, 17/6, 33А, 17/18, 32/12, 27, 2, 29/1, 40Б, 29/6, 40а , 40-В / 2, 29, 29/8, 29/5, 40Д, 29/4, 42, 34/6, 17Г
Педагогічна вулиця , 21
провулок Амундсена , 1, 3, 5, 6
провулок Дмитра Донського , 6, 2А, 3, 3б, 7
провулок Достоєвського , 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13в, 12в, 9б3, 14а, 11в, 9Б \ 3, 10а, 12а, 13, 11б, 14в, 9в, 9б2, 9Б / 1, 14, 12Б
провулок Слави , 10, 5/2, 9, 8А, 7, 5, 2А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 20
Планетная вулиця, 12а, 1, 3, 4, 38А, 38Б, 6, 17-В, 31а, 20а, 10В, 17А, 12-В, 6а, 10а, 19А, 8Б, 9а, 10г, 28 / 30, 8а, 12-Б, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 38
Просвітництва вулиця , 207
Рівності вулиця , 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 , 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197
Собінова вулиця , 15
Сумська вулиця **, 2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 50, 54, 69б, 52 / 2, 9а, 14/2, 55, 56, 57, 61, 66, 67
Тульська вулиця **, 204, 30А, 20, 23-Б, 37/1, 37 / Б, 6, 10, 234, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 21, 13, 9 , 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 14а, 27, 141, 14, 12, 11, 3б, 2, 3, 71, 4А1, 1, 3А3, 7 , 3а, 3А / 1, 19, 5, 4, 7а, 43, 31, 223, 222, 26-А, 37, 263, 243, 264, 51а, 33/3, 28, 281, 18/1, 241 , 18, 311, 33, 242, 18/3, 45, 27а, 36, 262, 26, 332, 47, 37Б, 51, 22, 32, 41, 282, 313, 49, 35, 31/1, 24 , 4а
Флотська вулиця , 4А, 4, 6/1
Фонтанська дорога , 58, 129
Харківська вулиця, 1, 2, 3, 4, 6а, 5, 5а, 15а, 16а, 3а, 8а, 16/1, 13а, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 , 18, 20, 12а
Чернігівська вулиця **, 3а, 1, 2, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 3, 3Б, 1б, 8а, 17 /, 17/1, 16А, 4а, 18а, 17/9, 9а1, 6а, 13
Шишкіна вулиця **, 32а, 5А1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 , 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 , 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 , 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 , 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 15, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 , 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 , 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 24А, 28б, 15 / 17уч5, 2, 34б, 15а, 9 , 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19 / 83, 44а, 4, 12, 36А, 14, 7а, 21в, 18а, 21А1, 1а, 13, 5в, 40Б, 2 1б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 30а, 122
Юннатів вулиця , 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А
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