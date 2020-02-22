Синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди на вихідних

Як передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, суботу буде хмарно, а от в неділю цілий день хмарно.

Згідно з прогнозом, в суботу 22 лютого, ранкові хмари затримаються в Одесі до вечора, а потім повинні розсіятися. Без істотних опадів.

Вранці слабкий туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2 °С морозу, вдень 7-9 °С тепла.

В Одеській області синоптики обіцяють мінливу хмарність.

Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5 °С морозу, вдень 7-12 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

22 лютого у народі називається Никифоры-Панкраты. З цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі. Наші пращури говорили: «На Никифора ніч темна — тікає зима» — небо без зірок вказує на ранню весну. Була традиція на Никифора збирати різні насіння, виставлять його на три ранкові зорі на мороз і відкладати їх до посівної. Вважалося, що це дає більшу стійкість рослинам до температурних перепадів.

У неділю, 23 грудня, в ясною погодою цей день не порадує - в Одесі хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень 6-11 градусів тепла.

У цей день вшановується пам'ять преподобного Прохора Печерського. У народі святого називали Прохір-Зимоох і казали: «До Прохора стара охала: «Ой, студено!» Прийшов Прохір та Влас (24 лютого): «Ніяк скоро весна у нас?», «Прохор — до тепла поворот». У народі помітили, якщо 23, 24, 25 лютого іній на деревах, то буде дощ на Мокія Мокрого (24 травня), а це означає, що все літо буде «мокрим».

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