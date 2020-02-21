В Україну не пустили російських пропагандистів, які приїхали маніпулювати людьми

Про це повідомляє прес-центр Прикордонної служби України, пише Politeka.net

"Як маніпулювати людьми в ЗМІ і соцмережах" – так звучала тема занять для всіх бажаючих, які повинен був проводити московський блогер в Україні, але його затримали в аеропорту Жуляни і відправили назад», - розповіли прикордонники.

У ході контролю стало відомо, що лектор співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії ЛДПР Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем у питаннях інформаційних воєн.

Цікаво, що цю ж лекцію росіянин читав в окупованому Криму в так званому молодіжно-патріотичному таборі "Донузлав-2015". Тоді організатори - всеросійська організація "Бойове братство" високо оцінили роботу тренера-блогера і нагородили його почесною медаллю "Учасник ходи Безсмертний полк".

Українські прикордонники не залишилися осторонь і також високо оцінили заслуги" росіянина. Чоловік повернувся зворотним рейсом зі штампом у паспорті "Заборона в'їзду на 3 роки".

Крім того, рейсом з Мінська прилетів ще один росіянин, який теж їхав читати лекції про просування контенту в соціальних мережах. Після того, як з'ясувалося, що він також незаконному відвідував півострів - його відправили рейсом на Мінськ із забороною в'їзду в Україну на три роки.

Крім двох чоловіків-пропагандистів в Жулянах загорнули та 40 - річну росіянку, яка прилетіла з Мінська для проведення лекцій та тренінгів. Але перетнути кордон не змогла - мета її поїздки і наявні підтвердження не переконали прикордонників. Було встановлено, що жінка працює на забороненому в Україні інтернет-ресурсі.

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