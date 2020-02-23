В Одеській області безслідно зник 12-річний хлопчик, який вийшов з дому на прогулянку і не повернувся

Про зникнення в поліцію повідомили родичі підлітка, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби Нацполиции області.

За словами правоохоронців, у Подільському районі Одеської області встановлюється місцезнаходження Чоботаря Костянтина, 2008 року народження, який напередодні пішов з дому в невідомому напрямку.

Костя має зріст 165 см, міцної статури, волосся чорне, на обличчі з лівої сторони родимка. Був одягнений у чорні спортивні штани з білими смужками з боків, синю куртку, шапку і білі кросівки.

«Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дитини, просять інформувати за тел: (050) 554 20 20, (048) 624 20 20 або на спецлінію "102" в Одесі», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, в Одесі поліція знайшла двох неповнолітніх дівчат, які були оголошені в розшук.

«Поліція розшукала 16-річну Ганну Співак, яка 13 січня пішла з дому і пропала. Як виявилося, весь час дівчина перебувала у своїх друзів», — йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ще одна 15-річна мешканка Одеси Гребенюк Марія була знайдена. Як стало відомо, про зникнення дівчини в поліцію повідомила її мати.

Юна одеситка пішла з друзями на прогулянку, з якої повинна прийти ввечері, проте додому не повернулася.

Поліцейські розшукали Марію. Вона пояснила, що весь цей час гуляла по місту. На щастя, дівчинка жива-здорова.

Батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання зобов'язань по вихованню дітей.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

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