Відразу три циклону рухалися на Одеський регіон в останній тиждень зими, а потім настане справжнє потепління

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прогноз синоптиків.

На початку тижня погода в Одесі різко зіпсується через північно-західного циклону, який отримав назву «Юлія».

Цей циклон принесе сильні вітру, пориви яких будуть досягати 30 метрів в секунду. Пік стихії припаде на середину дня. Також прогнозується дощ, але він закінчиться ще до обіду. Очікується потепління. Температура повітря становитиме +5 +11 С.

25 лютого, циклон Юлія піде на схід і стихія трохи вщухне. Зранку вітер вже заспокоїться, щоб після обіду знову набрати обертів. Але швидкість вже буде значно менше. Пориви вітру досягнуть 15 метрів в секунду. Стовпчик термометра трохи опуститься. День буде сонячним. Без опадів. Температура повітря становитиме 1 - 9 градусів вище нуля.

26 лютого, Одеса потрапить під вплив другого за тиждень циклону, який активізується над Карпатами. Цей циклон виявиться самим нешкідливим для нашого міста. Весь день буде вітряним, але його швидкість залишиться на тому ж рівні, що й за день до цього. У місті буде ясно, сухо і тепло. При цьому температура повітря добереться до позначки +11 градусів.

27 лютого, Одеса виявиться під ударом третього за рахунком циклону за цей тиждень. Його присутність почне відчуватися вже в середині дня. Піде невеликий дощ, який до вечора перейде у зливу. Також очікується посилення вітру. Температура складе +6 +12 градусів.

28 лютого, циклон, який прийшов в Одесу в четвер продовжить вирувати в місті. За прогнозами синоптиків злива буде лити всю ніч. Епіцентр стихії доведеться на ранок, крім того очікується поривчастий вітер, який буде досягати 18 метрів в секунду. Після обіду трохи розпогодиться, але похмура і вітряна погода збережеться до вечора. Температура повітря буде коливатися в межах +3 +9 С

29 лютого, виявиться самим спокійним днем за цей тиждень. Очікується хмарна погода. У другій половині дня можливий невеликий дощ. Температура +2 +11 градусів.

У неділю, 1 березня, в Одесу увірветься справжня весна зі значним потеплінням і ясною погодою. Повітря прогріється аж до 16 градусів, вітру не буде, як і опадів.

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