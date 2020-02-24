У понеділок, 24 лютого, ураганний вітер зніс дерево, яке обірвало контактну мережу трамваїв

Кадри події з'явилися в місцевому телеграм-каналі ", передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На вулиці Пастера через сильного вітру дерево впало на проїжджу частину і пошкодило контактну мережу трамваїв.

Як повідомили в прес-службі «Одесміськелектротранс», в результаті цього перестали курсувати трамваї маршрутів №3 і №28.

Зазначимо, що синоптики попереджали про погіршення погодних умов у понеділок, 24 лютого.

Вони повідомили, що вранці та вдень пориви вітру можуть досягати 25-28 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий). Вітер північно-західний.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Раніше ми повідомляли, що циклон «Юлія» принесе в Україну штормовий вітер з опадами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у себе в соціальних мережах.

«24 лютого протягом дня опади будуть зміщуватися разом з циклоном в східному напрямку, тому, наприклад, у другій частині дня понеділка основний вологий `удар` візьмуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Сумська, Запоріжжя», - повідомила Діденко.

Синоптик попередила, що штормовий вітер вируватиме у переважній більшості регіонів України, тому вона закликає українців бути обережними.

В Київ циклон принесе дощ, що переходитиме в мокрий сніг.

Повідомлялося, що в Києві вперше не було зими. Про це розповіла начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич.

"У зв'язку з глобальними змінами клімату – в цьому році метеорологічна зима до Києва не прийшла. Таке трапляється в північних областях часто, але в Києві це вперше таке – в цьому році", - повідомив фахівець.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

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