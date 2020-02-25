В місті Чорноморську Одеської області сталася перестрілка через жінку

Про інцидент в поліцію повідомили небайдужі сусіди, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу обласного ГУНП.

Як з'ясувалося, 35-річний чоловік прийшов у гості до своєї колишньої дружини, між ними зав'язалася розмова, яка не сподобалася її новому чоловікові, 38-річному жителю Чорноморська.

Далі, між чоловіками зав'язалася бійка, в ході якої у гостя здали нерви, так що він дістав травматичний пістолет і вистрілив у господаря будинку.

Пораненого чоловіка негайно госпіталізували, загрози для його життя і здоров'я немає.

Копи вилучили з місця події пістолет і гільзи. Відомості про збройного «дуелянта» внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно ст. 125 Кримінального кодексу України. Чоловіка, ймовірно, чекає судовий розгляд за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

Раніше ми писали, в Одесі неадекватний чоловік вирішив постріляти по незнайомим людям прямо на зупинці.

Інцидент стався біля супермаркету АТБ на вулиці Середньофонтанській.

45-річний одесит кілька разів вистрілив у незнайомого йому чоловіка, який стояв на зупинці громадського транспорту з дружиною і маленькою дитиною.

Постраждалий отримав травму ока був госпіталізований в лікарню.

Наголошується, що копи вже затримали зловмисника. У нього вилучили два пістолети, схожі на пневматичні, і ніж.

Звідки у чоловіка зброю, зараз встановлюють слідчі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство).

За словами очевидців, небайдужі одесити до приїзду поліції скрутили стрілка і відібрали у нього зброю.

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