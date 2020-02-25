У Ананьево посеред покинутих будинків знімають кіно

В Одеській області знімають фільм про життя на Землі після епідемії китайського коронавариуса

Про це повідомляє його автор Ярослав Ребрій на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За його словами, короткометражний фільм поставлений на актуальну тему і буде називатися "Апокаліпсис людства". Акторами стали місцеві спортсмени.

"Короткий сюжет фільму: людство Землі після епідемії коронавіруса... до речі, руїни в деяких місцях Ананьево настільки колоритні і яскраві, що можна брати гроші за їх оренду в зйомці фільмів-катастроф будь-якого рівня", - зазначили учасники зйомок.

Раніше ми писали, в китайському місті Ухань за даними на 24 лютого зафіксували 195 повторних випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Зазначається, що кількість хворих у Китаї до 24 лютого склала 77,1 тисячі осіб, кількість смертей досягло 2 592.

За підрахунками South China Morning Post, у світі (за винятком материкової частини Китаю) зафіксували 2,2 тисячі випадків захворювання, за добу кількість хворих зросла на 416 осіб.

Найбільше хворих у Японії — 838 осіб, з них 630 — пасажири і члени екіпажу лайнера «Даймонд Прінсесс».

Третє місце за кількістю інфікованих зайняла Південна Корея. Число заражених там виросло до 833 чоловік у понеділок, 24 лютого.

Більшість випадків зафіксовані в районі четвертого за величиною південнокорейського міста Тегу з населенням близько 2,5 млн осіб. Головним джерелом поширення вірусу вважається діюча в цьому місті і його околицях християнська секта "Синчонджи". Передбачається, що першою зараженої була 61-річна віруюча, продовжував брати участь в духовних зборах, незважаючи на виявлені симптоми захворювання.

Зазначимо, що вірус впритул підбирається до кордонів України.

Друзья. Представляю к вашему вниманию второй «Тизер» малометражного кино. Ещё осталось два дня и будет финиш. В скором будущем, будет возможность увидеть малометражку. Дальше предстоит работа с монтажом. P.S. Лучше снимать фильм на актуальную тему, на сегодняшний день «Чем болеть и быть заражённым каким либо вирусом» Gepostet von Ярослав Ребрий am Freitag, 21. Februar 2020

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