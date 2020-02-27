Копи просили його одягти хоча б штани

Вулицями Одеси поліцейські ловили неадекватного чоловіка, який був повністю оголений

Інцидент стався серед білого дня 25 лютого на вулиці Академіка Воробйова на Слобідці. Його зафіксували на камери телефонів випадкові перехожі, які виклали відео в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як поліцейські просять чоловіка одягнути штани, але той веде себе неадекватно, тікає і кричить "Допоможіть!". При цьому чоловік ледь не потрапив під колеса проїжджаючих повз автомобілів.

Як з'ясувалося, неадекват втік з психіатричної лікарні, яка знаходиться неподалік.

зрештою правоохоронцям вдалося спіймати чоловіка і повернути в медустанову.

Раніше ми писали, в Одесі неадекватний чоловік вирішив постріляти по незнайомим людям прямо на зупинці.

Інцидент стався біля супермаркету АТБ на вулиці Середньофонтанській.

45-річний одесит кілька разів вистрілив у незнайомого йому чоловіка, який стояв на зупинці громадського транспорту з дружиною і маленькою дитиною.

Постраждалий отримав травму ока і був госпіталізований у лікарню.

Наголошується, що копи вже затримали зловмисника. У нього вилучили два пістолети, схожі на пневматичні, і ніж.

Звідки у чоловіка зброю, невідомо.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство).

За словами очевидців, небайдужі одесити до приїзду поліції скрутили стрілка і відібрали у нього зброю.

Також ми писали, в Одесі неадекватний чоловік стріляв з рушниці по дітях, які грали під вікнами у Малиновському районі на вулиці Скворцова.

Коли приїхали поліцейські, стрілець закрився в квартирі і не реагував на вимоги правоохоронців. Пізніше свої дії чоловік пояснив тим, що сусідські діти занадто сильно шуміли, граючись біля його воріт.

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