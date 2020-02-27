Одеситів просять воздержаться від поїздок в Італію та Японію, з причини того, що кількість інфікованих коронавірусом в цих країнах різко зростає

Як передає Politeka.net, відповідна інформація з'явилася на сайті консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Одеситів звертають увагу, що в Італії і Японії зареєстрували нові смертельні випадки коронавіруса.

У зв'язку з збільшенням хворих коронавірусом COVID-19 в Японії, одеситам, які перебувають у країні чи планують поїздку, слід дотримуватися деякі рекомендації. Також це стосується літніх людей і мають хронічні захворювання.



Крім того, різко зросла кількість хворих коронавірусом до 450 осіб в Італії. Серед них - 26-річна українка, яка працює на півночі в Кремоні. Вона відвідала живуть на півдні батьків в Чіленто/Салерно. Її розмістили в інфекційному відділенні лікарні в Неаполі. Вона знаходиться в задовільному стані. Остаточний діагноз підтвердять у римській клініці. Її батьків тимчасово помістили на карантин.



Тому при поїздці в Італію, а також тим, хто зараз там знаходиться, теж необхідно дотримуватися превентивні заходи для захисту від коронавіруса.



В першу чергу, необхідно утриматися від відвідування районів, де є хворі. Крім того, слід цуратися хворих, не ходити на заходи з великою кількістю людей. У громадських місцях потрібно використовувати захисну маску, а також стежити за особистою гігієною.



При виявленні симптомів захворювання, потрібно терміново звертатися за медичною допомогою.

Раніше ми писали, в одеському аеропорту почали перевіряти всіх пасажирів, які прилетіли з інших країн.

Як розповіли лікарі, в першу чергу вони звертають увагу на температуру тіла, блідість обличчя. Перевіряють усіх пасажирів, які прилетіли в Одесу.

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