Українські моряки, в тому числі і одесити, потрапили в складну ситуацію біля берегів Китаю

Подробиці розповіли у благодійній організації «Ассоль», пише Politeka.net,

Два місяці тому судно New Orion (IMO 9250141, прапор Камеруну), власником якого є фірма Vercania Holding LTD, було заарештовано з-за боргів і зараз знаходиться на території Китаю в порту міста Цзянинь.

На його борту перебуває екіпаж, який складається з 23 громадян України, одному з яких терміново потрібна медична допомога, так як у нього пахова грижа.

моряків вже закінчується питна вода, продукти харчування, медикаменти та пальне. Крім того, в останні 5 місяців їм не виплачується зарплата. Моряки стверджують, що судновласник ніяк не намагається вирішити зазначені проблеми і кинув їх і судно напризволяще.

«Це судно проблемне, раніше моряки вже потрапляли в ситуації, які вимагали втручання з цим судновласником. До нас звернулися родичі членів екіпажу. Ми направили звернення в Міністерство закордонних справ. Так як у зв'язку з ситуацією в Китаї тільки вони можуть зараз надати допомогу. Але юридичні проблеми вони вирішити не зможуть, у судновласника велика заборгованість по заробітній платі екіпажу. Судно заарештували за борги судновласника, – розповіли у фонді "Ассоль".

Також родичі членів екіпажу звернулися за допомогою до нардепів.

Раніше ми писали, родичі розыскивают українського моряка, який безслідно зник біля берегів США.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила його дружина одеситка Наталя Литвиненко.

За словами жінки, 41-річний Денис Литвиненко пропав під час рейсу недалеко від берегів США.

«Пропав другий механік судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала вона.

Наталя Литвиненко закликала допомогти в пошуках її родича.

Нагадаємо, танкер зазнав лиха біля берегів Одеси, на борту багато людей: кадри ПП

Як повідомляла Politeka, корабель з Китаю зайшов в Одесу, фото: що відомо про моряків, які захворіли напередодні.

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