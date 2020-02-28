Деякі жителі Одеси залишилися без опалення через борги

Критична ситуація сталася в будинках, розташованих в Хвойному провулку, передає Politeka.net. Про це повідомила директор КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, мешканці будинків у Хвойному провулку постраждали з вини власника приватної котельні, який не розрахувався з боргами перед НАК «Нафтогаз».

«За словами власника, проблема полягає в тому, що мешканці не платять за тепло, і він не має можливості погасити заборгованість перед «Нафтогаз». Власнику були запропоновані кілька варіантів реструктуризації заборгованості, однак ніяких дій у цьому напрямку він не вжив», — розповіла директор.

водночас вплинути на ситуацію КП «МВВ» не може, так як котельня знаходиться на балансі підприємства.

Раніше ми писали, тепер жителі Одеси будуть платити за опалення цілий рік.

Рішення про впровадження двоставкового тарифу на тепло затвердили депутати під час сесії міськради.

Наголошується, що його розробкою займеться КП «Теплопостачання міста Одеси», де запевнили, що мають розрахунками енергоаудиту по всіх будинках міста.

Двоставковий тариф має на увазі, що одесити будуть платити за тепло круглий рік, тільки в опалювальний сезон більше звичайного.

«Городяни платитимуть не тільки в опалювальний сезон, а на протязі всього року. При цьому за обслуговування тепломереж сума буде розподілена на 12 місяців, а за саму послугу плата буде стягуватися тільки в зимовий період», - кажуть у міськраді.

У той же час чиновники в мерії запевняють, що при двоставковому тарифі одеситам буде легше оплачувати опалення, а комунальне підприємство отримає кошти на виплати по зарплаті своїм працівникам та на проведення ремонтних робіт на мережах.

Нагадаємо, одеситів залишать без світла і газу: кого торкнеться відключення, адреси

Як повідомляла Politeka, другий етап монетизації субсидій вже стартував — що зміниться для українців.

Також Politeka писала, що Кабмін прийняв нове рішення щодо тарифів на газ.