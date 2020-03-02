В Україні провели соціальний експеримент на чесність, в результаті якого Одеса показала найгірший результат

Відповідний ролик з'явився на youtube, передає Рoliteka.net (Щоб переглянути відео, доскрольльте сторінку до кінця).

Співробітники одного з українських банків розкидали гаманці з грошима та банківськими картками на вулицях 5 міст - у Києві, Одесі, Львові, Харкові та Дніпрі, щоб перевірити, хто з людей захоче повернути знахідку власникові, скільки готівки заберуть собі, а скільки при цьому спробують зняти гроші з картки.

У ході експерименту було придбано 50 однакових гаманців, 40 з яких поклали по 50 гривень, а решту 10 — по 500 гривень. Також в кожен гаманець вклали картку банку і невелику стопку візиток на одне ім'я, щоб було зрозуміло, хто власник гаманця.

Що стосується карток, то вони не були прив'язані до реальних рахунках. Але за їх номерами можна було перевірити, чи була спроба зняття грошей.

Також в кожен гаманець підклали записку з PIN-кодом від карти.

За словами волонтерів, довше 15 хвилин гаманці на землі не залишалися. З 50 «втрачених» з початковим вмістом повернулося тільки 15 гаманців.

Кращий результат по поверненню гаманців з грошима показав Харків — повернули 5 і один порожній. У Києві та Дніпрі повернули чотири гаманця, у Львові — три. В Одесі — ні одного і при цьому у 38% випадків намагалися зняти гроші з карток.

Користувачі мережі вже у всю обговорюють експеримент і ось що вони пишуть:

«Одеса не підкачала) і тут перше місце», «Гідна експеримент і дуже показовий, Одеса і Львів - туристичні міста, людяності і чесності на минималках))», «Ну Одеса місто торгашів і злодіїв))) не в образу одеситам, я обожнюю ваше місто!)) думав що 30 повернуть», «Яка ганьба -- Одеса відзначилася!», «Результати експерименту просто шокували . Та якою б не була сума, я просто не уявляю, як можна не повернути чуже майно»,»

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