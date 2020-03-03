На залізничних вокзалах України створюють спеціальні ізолятори для заражених коронавірусом, в тому числі таке приміщення з'явилося і на одеському

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

В підприємстві розробили план заходів для профілактики поширення китайської коронавіруса. На українських вокзалах облаштовують спеціальні приміщення, медичні пункти та проводять навчання для персоналу.

У медпункті на вокзалі фельдшер зможе поміряти температуру пасажира, якщо вона підвищена, зробити укол до приїзду швидкої допомоги.

Взагалі в медпункті є необхідні препарати, маски, дезінфікуючі засоби.

Для цього підприємство “Укрзалізниця" закупила 10 тисяч респіраторів, 25 тисяч оглядових рукавичок, більше 1 тисячі захисних окулярів, а також антисептики для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.

Раніше ми писали про те, що перший випадок зараження коронавірусом в Україні був зафіксований у чоловіка в Чернівцях.

Це перший лабораторно підтверджений випадок на території нашої країни.

За словами заступника глави Міністерства охорони здоров'я України Віталія Ляшко, смертельний коронавірус COVID-19 був виявлений у чоловіка, який приїхав з Румунії.

Також ми розповідали про те, що медики викрили міф про новий метод передачі коронавіруса. За словами фахівців, небезпечний вірус не може передаватися через укуси комарів.

Представники ВООЗ також додали, що небезпечна інфекція найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в Україну, це приховують: що відомо на даний момент.

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