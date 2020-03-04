Стало відомо, яка погода чекає на жителів Одеси і області в середу, 4 березня

Зі свіжим прогнозом жителів ознайомив Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Згідно з прогнозом синоптиків, весь день в Одесі буде хмарним. Без істотних опадів. Вітер буде дути південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі на термометрах покаже 7-9°С тепла, вдень повітря прогріється до 10-12°С тепла.

Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 15-20°С, в прибережній зоні 10-12°С тепла. На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Цікаво, що 4 березня відзначається день пам'яті святителів Архипа, Филимона і його дружини Апфии. У давнину цей день називався Маніяк. Здавна ведеться переказ, що у цей день не слід дивитися на падаючі зірки, так як це худа прикмета.

Раніше ми писали, на Одесу насунулося відразу два циклону з жіночими іменами «Діана» і «Шарлотта», які будуть визначати погоду в місті.

Не встигла Одеса оговтатися після шторму з ніжним дівочим ім'ям «Юлія», а підступила нова вітряна напасти на імені «Діана».

2 березня, цей циклон спровокував сильний поривчастий вітер.

3 березня, на допомогу «Діані» прийшов потужний циклон "Шарлотта" , який у берегів Ісландії перехопив ініціативу і об'єднавши свої зусилля, встановили контроль над Одесою і областю.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

Також Politeka писала, що подвійний смерч наздогнав відпочиваючих на пляжі: «стихія зійшла з розуму»