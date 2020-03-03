Президент Білорусії Олександр Лукашенко вирішив «насолити» російському колезі й зробив Україні унікальну пропозицію

Про це він розповів під час зустрічі з урядом, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми можемо працювати разом. Домовитися з Україною, країнами Південно-Східної Європи разом працювати і постачати нафтопродукти на цей ринок, купуючи нафту через порт Одеси. Ринок півдня, насамперед, братньої нам України - це преміальний ринок. На Мозирському заводі виробляється якісний продукт, це навіть українські водії казали», - зазначив він.

За його словами, співпраця можна налагодити біля кордону Білорусії.

«Ми можемо повністю взяти і разом працювати з Естонією, Латвією і Литвою, плюс Білорусь і інший ринок - якщо це буде потрібно. Переробляти нафту і продавати нашим північним сусідам», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, Білорусія буде купувати нафту в інших країнах, навіть якщо вона буде дорожче російської

Таку заяву зробив президент республіки Олександр Лукашенко.

За його словами, таке рішення він прийняв, щоб "не стояти на колінах" перед Росією.

"Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі. Щоб кожен рік 31 грудня не стояти на колінах", – заявив Лукашенко.

Крім того, він підкреслив, що Білорусь не буде платити премії російським нафтовим компаніям.

"Ми не просимо дешеву нафту. Ми купимо за світовою ціною і переробимо. І це вигідно для компаній", – заявив він.

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