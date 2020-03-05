В Ізмаїлі Одеської області школярі та батьки вимагають звільнити неадекватну вчительку, яка влаштувала справжній буллінг дітям

Скандальною історією поділилися місцеві ЗМІ (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Зокрема, учні 9-А класу ізмаїльської школи №11 разом з батьками приїхали в Одеську ОДА з вимогою звільнити їх класного керівника Жанну Мунтяну, яка хамить і принижує школярів, а також додає помилок у контрольних роботах, щоб занизити оцінки.

Як розповіла одна з учениць цієї школи, перші прояви буллінга школярі відчули ще в 6-му класі. Далі з кожним роком ситуація погіршувалася.

На адресу підлітків сипалися такі образи як: «Твоє місце на зоні», «Помий свій рот від фекалій», «Ти твоя сім'я зеки», «Ти тупіший шкільної дошки».

«Вона не дозволяє дивитися їй в очі, каже, що ми цього не гідні, постійно погрожує, що дасть нам погані характеристики і нас не візьмуть ні в один навчальний заклад, і ми будемо працювати двірниками. Погрожує, що якщо ми будемо скаржитися батькам, то вона доб'ється того, що нас виженуть з школи. При цьому вона вимагає поваги до не маючи поваги до батькам, ні до учням», - каже ченица

При цьому вчитель Жанна Мунтяну вибрала кілька мазунчиків у класі, а тих, хто не опинився в їх числі, зазнали психологічного насильства.

Педагог дає школярам принизливі прізвиська, залякує їх соціальними службами і дитбудинком, розголошує конфіденційну інформацію про дітей.

Крім того, вчитель не виконує свої прямі обов'язки.

«Вчитель української мови спілкується з нами виключно на російською – це по-перше, а по-друге - ставить у журнал занижені оцінки, які не збігаються з тими, які вона ставить у щоденники», - розповіла школярка.

У той же час керівництво школи в курсі ситуації, але звільняти неадекватного педагога не збирається, так як побоюються її.

Зараз справа про буллінг розглядається в суді, а сама Жанна Мунтяну втекла на лікарняний.

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