Через загрозу поширення китайської коронавіруса в Одесі почали проводити дезінфекцію в громадському транспорті

Відповідні знімки оприлюднив  інформаційний портал Odessa.online.

Санітарну обробку в одеських трамваях і тролейбусах стали проводити з 3 березня.

Крім  планового миття в депо електротранспорт  будуть дезінфікувати під час перезмінки на кінцевих зупинках.

 «Буде охоплений весь рухомий склад, всі маршрути», — розповів заступник директора КП «Одесміськелектротранс».

При цьому він зазначив, що дезінфекцію будуть проводити штатні робітники та прибиральники підприємства через кожні 5-6 рейсів.

«Вони будуть обробляти  спеціальним дезінфікуючим розчином поручні вагона, стать і перила», - повідомив він.

Раніше ми писали, через боязнь підхопити коронавірус
одесити почали масово скуповувати одноразові медичні маски в аптеках міста. Із-за чого на них виник великий дефіцит.

Зокрема, з 10 аптек, які вдалося відвідати, маски знайшлися тільки в одній - на вулиці Велика Арнаутська, 26. Причина, як не дивно, в паніці.

Як розповіла одна із працівниць аптеки, жителі запасаються масками на випадок епідемії коронавіруса в Одесі.

При цьому  в інтернеті санітарні  маски як і раніше активно продають. Проте ціни на них зросли мінімум в чотири рази - від 200 до 500 гривень.

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