Через загрозу поширення китайської коронавіруса в Одесі почали проводити дезінфекцію в громадському транспорті

Відповідні знімки оприлюднив інформаційний портал Odessa.online .

Санітарну обробку в одеських трамваях і тролейбусах стали проводити з 3 березня.

Крім планового миття в депо електротранспорт будуть дезінфікувати під час перезмінки на кінцевих зупинках.

«Буде охоплений весь рухомий склад, всі маршрути», — розповів заступник директора КП «Одесміськелектротранс».



При цьому він зазначив, що дезінфекцію будуть проводити штатні робітники та прибиральники підприємства через кожні 5-6 рейсів.

«Вони будуть обробляти спеціальним дезінфікуючим розчином поручні вагона, стать і перила», - повідомив він.

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одесити почали масово скуповувати одноразові медичні маски в аптеках міста. Із-за чого на них виник великий дефіцит.

Зокрема, з 10 аптек, які вдалося відвідати, маски знайшлися тільки в одній - на вулиці Велика Арнаутська, 26. Причина, як не дивно, в паніці.

Як розповіла одна із працівниць аптеки, жителі запасаються масками на випадок епідемії коронавіруса в Одесі.

При цьому в інтернеті санітарні маски як і раніше активно продають. Проте ціни на них зросли мінімум в чотири рази - від 200 до 500 гривень.

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