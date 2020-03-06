В Одесі, відлучений від церкви священик розмахував кулаками прямо в храмі, відомо про постраждалих

Відео безчинств, зняте очевидцями, з'явилося в мережі. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Конфлікт розгорівся в кафедральному соборі Різдва Христового на вулиці Пастера.

Як розповіли очевидці, призвідниками бійки стали колишній священик цього храму Віталій Сеник та його дружина Любов.

На кадрах видно, як Любов Сеник напала на парафіянку, яка знімала словесну перепалку на телефон.

Побачивши це, заборонений у служінні колишній поп цього храму Віталій Сеник, який, до всього іншого, є батьком депутата, з кулаками накинувся на парафіян, побивши при цьому старосту храму та інших людей.

Пізніше в прес-службі Одеської єпархії ПЦУ прокоментували інцидент, пише Думська.

Там пояснили, що між релігійною організацією і колишнім священиком Сеником вже кілька місяців існує домовленість, що громада ПЦУ проводить свої служби в 8:30 і в 16:00, а прихильники Сеника в інший час. Однак 3 це березня угода була порушена.

«Коли ми прийшли на вечірню службу, приблизно в 16:00, то побачили, що Сеник, переодягнений у рясу, щось читає, повідомив представник ПЦУ і додав, що йому зробили зауваження.

Після цього зав'язалася словесна перепалка, яку знімала одна з парафіянок, що не сподобалось дружині Сеника. Наголошується, що на місце була викликана поліція і написано заяву.

Крім того, в мережі показали фото прихожанина, якого побив Віталій Сеник.

На фото видно, що в результаті побоїв у чоловіка утворили великі гематоми на обличчі.

Потерпілий звернувся із заявою в поліцію, однак, за його словами, шанси не великі, тому що син Віталія, депутат Роман Сеник, використовує всі свої зв'язки в ОДА, облради та поліції, щоб «зам'яти справу».

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