На одеському промринку «7 кілометр» грабіжники відібрали у продавця товар і переїхали автомобілем покупницю

Про пригоду, яка сталася серед білого дня, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

За словами копів, двоє невідомих під'їхали на «Жигулях» до продавця, який на моторолері віз до контейнера мотоблок і дитячий велосипед, відібрали у нього товар і зникли.

Тим часом потерпілий викликав поліцію, яка по гарячих слідах влаштувала погоню за грабіжниками. Ховаючись від переслідування, зловмисники наїхали «Жигулями» на відвідувачку промринку.

В результаті жінка отримала травми руки і стегна.

Поліцейські розповіли, що їм вдалося заблокувати автомобіль злодіїв і затримати водія, при цьому пасажиру вдалося на ходу вискочити з машини і сховатися в натовпі.

Зараз він оголошений в розшук. Затриманим виявився 25-річний житель Болградського району. Чоловіка оголосили про підозру і суд посадив його під домашній арешт.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею грабіж. Слідство триває.



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