В одному з районів Одеси з-за ремонту перекрили вулицю, в результаті утворилися затори

Про це повідомляють місцеві ЗМІ і публікують відповідні знімки.

Аварійні роботи почали проводити на вулиці Маршала Говорова в Приморському районі.

Наголошується, що співробітники комунальних служб пригнали техніку та встановили огорожу, при цьому перекрили рух автотранспорту на ділянці дороги від вулиці Зоопарковой до Академічної.

Вже в цьому районі спостерігаються невеликі пробки.

Раніше ми писали, в зв'язку з закриттям частини перехрестя проспекту Небесної Сотні і Шкільного аеродрому в напрямку від Інглезі по проспекту до Левітана буде змінена схема руху автотранспорту загального та схеми руху міських громадських маршрутів загального користування.

Буде призупинено роботу трамвайного маршруту № 13. Робота тролейбусного маршруту № 12 буде організовано за маршрутом: — у напрямку руху до вул. Зодчеської: від вул. Космонавта Комарова вул. Інглезі, вул. Ак. Корольова, вул. Архитекторскую (кінцева зупинка); — за напрямом руху від вул. Архітекторської (кінцева зупинка) до Застави-1 — за існуючим маршрутом. На період проведення першого етапу робіт з капітального ремонту трамвайних колій (13 лінія) буде організовано роботу автобусних маршрутів за тимчасовою схемою.

Також стало відомо, що робота автобусних маршрутів №№ 18, 121, 145, 149, 191, 197, 210, 214 буде організовано від зупинки «Сіті Центр» до зупинки «Экспострой» за тимчасовою схемою руху на ділянці вул. Небесної Сотні.

Зміни почнуть діяти з 14 березня по 24 квітня (або до закінчення ремонтних робіт)

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