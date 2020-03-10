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В одному з будинків Одеси жителі натрапили на старовинні фрески з життя українців

Артефакти виявили в будинку на вулиці Затишній під шаром штукатурки. Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук одеський краєзнавець Дмитро Жанов, передає Рoliteka.net

Цікаво, що фрески виконані на українську тематику.

На малюнках зображені люди в національному вбранні - вишитих сорочках та шароварах, козаки верхом на конях, селяни. А також зимові пейзажі.

Тим часом керівник Південного відділення Українського інституту Національної пам'яті Сергій Гуцалюк прокоментував унікальну знахідку.

Він зазначив, що ці фрески, є копіями з вітальних листівок авторства відомого українського і одеського художника кінця XIX - початку XX століть - Амвросія Ждахи.

«Колекція цих листівок зберігається в Одеському краєзнавчому музеї на Гаванній. Листівки друкувалися в Одесі, на кожній з них написані слова і ноти старовинних українських пісень. До того часу вони були популярні серед одеситів і не тільки", - розповів він.

Раніше ми писали, в Одесі під час реконструкції узвозу Марінеско виявили старовинну бруківку, яку в радянські роки просто заасфальтували товстим шаром.

Як стало відомо, гранітну бруківку початку ХХ століття розкрили на узвозі Маринеско і на вулиці Ольгіївській під час робіт.

Її у другій половині 1970-х просто закатали в асфальт.

Також ми писали, в комунальній квартирі, розташованій у центрі Одеси був виявлений старовинний камін чудової краси.

Про це розповів одесит Сергій Матвєєв в Facebook.

Дивовижну знахідку в старій расселенной одеській комуналці виявив ріелтор.

За словами автора, під час огляду квартири в одній з кімнат виявився великий старовинний камін з чавуну і металу, який дуже добре зберігся.

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