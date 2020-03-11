В деяких школах Одеси батьків учнів примусово змушують голосувати за вивчення російської мови

Про це місцевим ЗМІ розповіли обурені батьки і в підтвердження своїх слів показали листування, зроблене в чаті.

Йдеться про школу №55 на вулиці Ільфа і Петрова.

За словами мами однієї з учениць цієї школи, в батьківському чаті вчителя у примусовому порядку змушують батьків проголосувати за те, щоб “залишити вивчення російської мови”.

Зазначимо, що батьківські збори, на яких збираються “продавити” дане питання, має відбутися 11 березня о 18.00.

“Сьогодні ввечері буде збори в 55 школі, в 18.00. Там буде розглядатися питання російської мови. Найбільше вражає ультимативний характер запрошення на збори”. “Добрий день всім! Ув. Батьки, Жанна Станіславівна просила нагадати про се. Зборах (11.03. О 18.00). Прохання всім бути ОБОВ'ЯЗКОВО. Кожен повинен особисто поставить свій підпис під протоколом« про подальшому вивченні в школі російської мови ».”, - пише інформаційний портал Мегафон.

Раніше ми писали, в Одесі один з батьків задався питанням: чи потрібна російська мова в школах.

Цю тему батько школярки Валерій Банделюк підняв у соцмережах.

«З чого все почалося: на цьому тижні мені, батьку дитини, стукнуло в голову запитати у дитини, а чи потрібен їй російську мову ( 2 години на тиждень і він викладається як іноземна)? Вона відповіла немає. Українська мова їй більше подобається, а руський вона не розуміє і робить помилки, хоча вона – російськомовна», — пише одесит.

Небайдужий батько поставив те ж питання одеситам-батькам для обговорення. Адже непотрібний російську мову краще в школах замінити на математику або англійська.

Батьки аргументованої відповіді не дали, однак класна керівниця виявилася найбільш оригінальною. На її думку, російська мова дітям потрібен для соцмереж.

«Ви знаєте, наші діти спілкуються в Вайбере, вони там допускають помилки і пишуть безграмотно російською мовою. Ось для цього і потрібно вивчати російську мову в школах! Б**, завіса», — навів слова вчительки Банделюк.

Його підтримали багато користувачів мережі і зазначили, що необхідно змінювати програму.

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