В Одесі було призупинено рух деяких поїздів через викрадення кабелю

Інцидент стався на перегоні між станціями Одеса-Головна і Одеса-Застава II. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-центру «Одеська залізниця».

Зокрема, запізнилися п'ять пасажирських поїздів: №146 Київ - Ізмаїл, №147 Київ - Одеса, №764 Одеса - Київ, №105 Київ - Одеса, №153 Кривий Ріг - Одеса.

Також стало відомо, у відповідності з розкладом не змогли рухатися дві електрички: №6252 Одеса – Вапнярка та №6251 Вапнярка - Одеса.

Наголошується, чтто середній час затримки в дорозі всіх поїздів склало 45 хвилин.

У прес-службі запевнили, що зараз на ділянці ведуться роботи з прокладання нового кабелю.

«Укрзалізниця» повідомила про те, що трапилося в Нацполицию і СБУ.

Раніше ми писали, зі стелі вагона поїзда «Ужгород-Одеса» зненацька полилася гаряча вода прямо на пасажирів.

Пригода сталася під час зупинки на станції Львів.

Напір гарячої води був такий сильний, що вода залила коридор. Крім того, у вагоні стояв густий пар. У пасажирів, які сиділи поруч з тамбуром, залило багаж. Багато гарячої води скупчилося біля туалету.

«Ми заправлялися тільки що на зупинці і занадто багато залили води, зараз перестане,- розповів провідник вагона.

Також він повідомив, що залили воду, щоб розморозити умивальник, який при мінусовій температурі просто замерз.

У свою чергу пасажири впевнені, що аварія сталася тому, що поїзд давно пора списати.

«Подивіться на цей вагон, його давно на металобрухт пора, а не людей возити, — обурюються вони.

Зазначимо, що пасажири змушені були їхати в таких умовах до Одеси, адже поїзд прибуває на кінцеву зупинку тільки в 10 годин ранку.

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