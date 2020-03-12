Йому було всього 26 років

У зоні бойових дій на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий з Одеської області

Про загибель бійця повідомляється на сторінці у Фейсбуці Іванівської сільської об'єднаної територіальної громади, передає Politeka.net

Молодший сержант Ілля Пережогін (позивний "Князь"), який входив до складу 131-го розвідувального батальйону, загинув при обстрілі в районі селища Піски Донецької області.

Йому було 26 років.

Наголошується, що воїн був родом з села Орлівка Ренійського району Одеської області.

Там закінчив школу, а після працював у Білгороді-Дністровському. Останнім часом служив за контрактом у Збройних Силах України.

Раніше ми писали, на Донбасі ворожа куля обірвала життя 23-річного військовослужбовця з одеської бригади.

Про це повідомила прес-служба 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового проходу на офіційній сторінці у Фейсбуці.

«9 анваря близько 23:00 противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по позиціях ВСУ, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав важке поранення і через декілька годин помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загиблому було 23 роки.

Також ми писали про ще однієї втрати в одеській бригаді.

Як стало відомо, на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади.

Сержант Віталій Носкевич загинув, 22 жовтня, в районі Красногорівка Донецької області.

«Воїна наздогнала куля снайпера. Віталію було 35 років. Він уродженець Коломиї Івано-Франківської області», — повідомляється в публікації.

Крім того, український боєць з Чорноморська Андрій Батін загинув у зоні ООС.

Нагадаємо, молодий боєць з одеської бригади віддав життя за Україну: трагічні подробиці

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