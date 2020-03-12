В Одесі, де проходить з'їзд Опозиційної платформи - За життя, почалися сутички між націоналістами і охороною керівництва партії

Трапилося все біля готелю Брістоль. Активісти отримали інформацію про те, що там має проходити збори керівництва партії. Про це пише Politeka.

Люди намагалися прорватися в будівлю, де були представники ОПЗЖ, але охорона партії відтіснила їх від входу готелю.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, сутички відбуваються і зараз. В цей час на зборах нібито лідер ОПЗЖ Вадим Рабинович змінив голову регіональної організації Миколи Скорика.

Повідомляється, що хтось розпилив сльозогінний газ. Поліція намагається боку розділити і не допустити ескалації конфлікту між ними.

Раніше ми повідомляли, що в четвер, 12 березня, у Києві сталися заворушення під час презентації Національної платформи примирення і єдності, яку за ініціативою президента Володимира Зеленського створила команда радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Натовп скандував, що Сивохо зрадник і ворог України, оскільки той не називає Росію ворогом. Також ображали президента Володимира Зеленського. Модератор намагався заспокоїти ситуацію, але це не вийшло. Кільком бешкетникам вдалося прорватися до Сивохо, якого запхали. Останній був змушений ретируватися.

До цього ми повідомляли, що напад у Києві на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо під час презентації Національної платформи примирення і єдності викликало небувалий ажіотаж у користувачів мережі.

Ситуацію активно обговорюють в мережі. Думки українців розділилися. Деякі вважають, що раднику "мало дісталося", інші пишуть, що він був правий, адже ніде в офіційних документах не йдеться про війну.

Нагадаємо, Білецький оголосив термінову мобілізацію ветеранів, почалися арешти

А ще Politeka писала, що Сивохо розповів, як повернути Донбас в Україні

Також Politeka повідомляла, що Сивохо звернувся до українців з-за розведення військ на Донбасі



