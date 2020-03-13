Карантин буде діяти до 3 квітня

З-за пандемію коронавіруса в Одеській області будуть закриті майже всі пункти пропуску через кордон

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна закриває більшість пунктів пропуску. Поки що в країні діє карантин, працювати будуть тільки 49 з 218 пунктів пропуску.

Зокрема, у Одеській області закривають прикордонні переходи на кордоні з Румунією в портах Ізмаїл, Кілія і Вилкове.

На кордоні з Молдовою закривають прикордонні переходи в Рені (тільки на залізничний Джурджулешти і далі транзитом на Галац в Румунію), Кучурган (на автошляху Одеса - Кишинів транзитом через Придністров'я), Малоярославець-Перший, Тютюн, Виноградівка, Нові Трояни, Тимкове, Платоново, Лісове, Славяносербка, Йосипівка, Олексіївка, барвінківський район, Станиславка, Серпневе, Платоново, Болгана.

Також закривають портові пункти пропуску в портах Білгород-Дністровського, Ізмаїла, Рені, пунктів контролю в Визирке (термінали ТІС) і Одеса-Ліски.

Звернемо увагу, що в Одеській області залишаються діяти пункти пропуску в одеському аеропорту, в портах Одеса, Південний (Південний), Чорноморськ, На автошляхах діють пункти пропуску Рені, Граденицах, Староказачьем і Маяках - але останній з обмеженнями на рух вантажівок і автобусів великої місткості з-за ремонту дороги в Молдові.

Крім того, закриваються морські пункти пропуску в портах Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайська (Вилкове), Бєлгорода–Дністровського, пункти контролю Одеса–Волосіні і Візирка.

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