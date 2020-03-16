Мінери загрожують підірвати два ресторани у центрі Одеси

Про це повідомляє інформаційний портал odessa.online .

У понеділок, 16 березня на вулиці Дерибасівській поліція шукає вибухівку у ресторані «Стейкхаус» і кафе «Компот».

Повідомляється, що всіх співробітників і відвідувачів терміново вивели на вулицю.

У поліції уточнили, що анонімне повідомлення про замінування закладів надійшло на електронну пошту сьогодні вранці.

На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи і співробітники ДСНС.

Також є інформація, що з цієї ж причини опечатаний торговий центр "Європа".

Раніше ми писали, в Одесі копи затримали чоловіка, який заради розваги зателефонував і повідомив про замінування школи на Слободці.

За словами правоохоронців, в ок-автомагіс надійшло анонімне повідомлення про можливий вибух в школі на вулиці Академіка Воробйова.

Наголошується, що поліцейські разом з вибухотехніками, кінологами, патрульними і рятувальниками обстежили будівлю школи і прилеглу територію, але жодних вибухових речовин та пристроїв не знайшли.

Як з'ясувалося пізніше, до цього виявився причетним 62-річний одесит, який залишив неправдиве повідомлення.

За словами лжеминера, він був п'яний і таким чином вирішив розважитися.

Ще один "жартівник" подзвонив у всіх служби і погрожує підірвати відділення поліції, його особистість швидко встановили

За словами місцевих копів, 70-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння не знайшов нічого кращого для розваги, ніж подзвонити на спецлінією 101, 102 і 103 і пригрозити підірвати будівлю поліції.

Зазначається, що особистість і місцезнаходження правопорушника встановили швидко, оскільки він майже щодня «розважається», обриваючи телефони поліцейських.

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