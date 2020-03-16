Але аналізи у них ніхто не брав

В Одесі 11 осіб підозрюють у себе коронавірусную інфекцію, проте місцева лабораторія відмовилася робити аналізи

Відповідну заяву було зроблено у ході засіданні комісії з питань техногенної безпеки та протидії надзвичайних ситуацій, пишуть місцеві ЗМІ.

Наголошується, що жителі Одеси самостійно звернулися до інфекційної лікарні міста і попросили розмістити їх в бокси через загрозу зараження коронавірусом COVID-19.

Проте, як з'ясувалося, аналізи у них не прийняла лабораторія, так як не працювала. Зараз ці аналізи були направлені в Київ.

Видання зазначає, що на даний момент підтверджених випадків коронавіруса в Одесі немає.

При цьому, у одного з пацієнтів була діагностована пневмонія.

Раніше ми писали, реальна кількість хворих коронавірусом в Україні набагато більше, ніж офіційний, оскільки велика кількість заражень можуть просто не діагностувати.

Згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок від коронавіруса – це близько 400 заражених людей. Враховуючи, що 71-річна пенсіонерка, яка померла від коронавіруса в Житомирській області, довгий час не зверталася до лікарів, приймала гостей і відвідувала церкву, кількість хворих могло серйозно зрости.

При цьому, близько 25% людей можуть заразитися від переносників вірусу, у яких навіть не виявляються симптоми.

На даний момент в Україні зафіксовано 5 підтверджених випадків коронавіруса. Це при тому, що в Європі рахунок йде на тисячі хворих.

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