Українці поставилися до боротьби з повною серйозністю

В Одесу вирішили ввести військову техніку для боротьби з поширенням коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Одеса live.

«По Одесі проїхала колона військових Бтрів. Люди жартують, що так будуть придушувати голодні бунти», - йдеться в повідомленні.

У той же час в мережі жартують, що українці будуть боротися не тільки з коронавірусом, а і з голодом.

«Адже не у всіх є гроші під подушкою», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Як повідомлялося раніше, кількість заражених українців коронавірусом COVID-19 знову збільшилася. Цю інформацію вже підтвердила прес-служба Моз.

Повідомляється, що два нові випадки зараження смертельними коронавірусом були зафіксовані в Чернівецькій області.

"Лабораторно підтверджені 5 випадків COVID-19 станом на 16 березня (9:30)", - сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я Моз.

Таким чином, в Чернівецькій області вже зафіксовано чотири випадки зараження коронавірусом, ще один - у Житомирській області.

"16 березня у Чернівецькій області у двох жінок лабораторно підтверджений коронавірус. Пацієнтки ізольовані, їх стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами", - підкреслили в Моз.

У профільному міністерстві також нагадали українцям, як можна уникнути зараження коронавірусом. В першу чергу, необхідно уникати контактів з людьми з симптомами ГРВІ, дистанція повинна бути мінімум в 1,5 метра. Не можна чіпати обличчя, їсти сирі м'ясо, субпродукти, яйця.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса.