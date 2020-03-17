З 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження в громадському транспорті

Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки не пускали понад десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси до двадцяти, передає Politeka.net.

Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.

«З 17 березня 2020 року згідно із зверненням Президента України та враховуючи рішення (Протокол № 3 від 16.03.2020) Міської комісії з питань зниження ризику інфікування і попередження поширення гострої респіраторної інфекції, викликаної коронавіруса COVID-19, в Одесі починає діяти обмеження щодо роботи громадського транспорту», — сказано в повідомленні.

Також міські власті просять одеситів не створювати масові скупчення людей і дотримуватися дистанцію в 1-1,5 метра.



У соціальних мережах одесити щосили обговорюють новий заборону.

«Знову не правильне рішення. Як водії будуть окупати бензин з 10 пасажирів? Хтось подумав? Маски де видають? Продукти хто буде розвозити», «Нехай спробують влізти в маршрутку в годину пік))) Контролери))», «Їхала в маршрутці, підлозі забитої ""маячня""до 10 осіб», «Пі*дешь їду на роботу 3 трамваїв немає вільних місць не одного немає в масці», «В масках? Снабдіть водіїв масками і нехай вони хоча б продають їх людям. Їх тупо ніде купити», «Не вірю, що це буде виконуватися. Маршрутникам начхати на всі укази, їм більше грошей треба , і як ви собі уявляєте , хто це буде контролювати?» - пишуть в коментарях.

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