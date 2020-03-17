В Одесі на час карантину студентів одного з вузів виселяють з гуртожитків
Як пише місцеве видання
Ректор цього вузу Ігор Коваль розпорядився, що всі іногородні студенти повинні звільнити гуртожитки і повернутися додому.
При цьому дозволяється залишитися для проживання в гуртожитках тільки тим студентам, які ставляться до категорії внутрішньо переміщених осіб, працюють за сумісництвом в аптеках і продовольчих магазинах.
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За даними видання, студентам дали всього день на збори.
Учні обурені таким рішенням.
Нагадаємо, що карантин у навчальних закладах триватиме, як мінімум, до 3 квітня.
Як повідомлялося раніше, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.
Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.
Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.
Також ми повідомляли, в Одесі 11 осіб підозрюють у себе коронавирусную інфекцію, проте місцева лабораторія відмовилася робити аналізи.
Відповідну заяву було зроблено у ході засіданні комісії з питань техногенної безпеки та протидії надзвичайних ситуацій.
Наголошується, що жителі Одеси самостійно звернулися до інфекційної лікарні міста і попросили розмістити їх в бокси-за загрози зараження коронавірусом COVID-19.
Проте, як з'ясувалося, аналізи у них не прийняла лабораторія, так як не працювала. Зараз ці аналізи були направлені в Київ.
Нагадаємо, в Одесі в розпал карантину виявили таємні дитсадки, поліція забила на сполох: подробиці скандалу
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