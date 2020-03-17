В Одесі на час карантину студентів одного з вузів виселяють з гуртожитків

Як пише місцеве видання Думська, мова йде про національний університет імені Мечникова.

Ректор цього вузу Ігор Коваль розпорядився, що всі іногородні студенти повинні звільнити гуртожитки і повернутися додому.

При цьому дозволяється залишитися для проживання в гуртожитках тільки тим студентам, які ставляться до категорії внутрішньо переміщених осіб, працюють за сумісництвом в аптеках і продовольчих магазинах.

За даними видання, студентам дали всього день на збори.

Учні обурені таким рішенням.

Нагадаємо, що карантин у навчальних закладах триватиме, як мінімум, до 3 квітня.

Як повідомлялося раніше, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.

Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.

Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.

Також ми повідомляли, в Одесі 11 осіб підозрюють у себе коронавирусную інфекцію, проте місцева лабораторія відмовилася робити аналізи.

Відповідну заяву було зроблено у ході засіданні комісії з питань техногенної безпеки та протидії надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що жителі Одеси самостійно звернулися до інфекційної лікарні міста і попросили розмістити їх в бокси-за загрози зараження коронавірусом COVID-19.

Проте, як з'ясувалося, аналізи у них не прийняла лабораторія, так як не працювала. Зараз ці аналізи були направлені в Київ.

Нагадаємо, в Одесі в розпал карантину виявили таємні дитсадки, поліція забила на сполох: подробиці скандалу

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