Чоловік був у стані наркотичного сп'яніння

В Одесі сталася нічна погоня

Її свідками стали одесити, які розмістили фотознімки в соцмережах, передає Politeka.net.

За словами правоохоронців, ввечері 17 березня, близько 23:00, патрульні поліцейські помітили автомобіль Renault Kangoo, який рухався без включеного світла фар. Вони спробували зупинити авто, але водій таку вимогу проігнорував.

Після цього почалася гонитва, яка тривала близько 30 хвилин.

Наголошується, що переслідували автомобіль з вулиці Бреуса до Середньофонтанської в Одесі кілька екіпажів.

При цьому порушник кілька разів піддавав небезпеці інших водіїв і в результаті скоїв наїзд на паркан.

Щоб зупинити автомобіль, патрульним довелося застосувати зброю. В результаті «гонщику» довелося зупинитися біля баскетбольного майданчика,

Водієм виявився 29-річний чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння. Він пояснив, що намагався піти від патрульних, бо мав при собі заборонені речовини наркотичного походження.

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Про один такий випадок, який стався днями серед білого дня, розповіли в патрульній поліції.

Наголошується, що для затримання бандитів копам довелося зупинити тролейбус з пасажирами.

В поліцію подзвонив потерпілий, який повідомив, що на одній з вулиць Київської районі міста троє кремезних молодиків, скинули його з велосипеда і вкрали у нього «залізного коня».

Екіпаж прибув на подив швидко, так як знаходився неподалік.

Незабаром, на зупинці громадського транспорту, патрульні виявили трьох осіб, на яких вказав заявник. Злочинці помітили інспекторів і швидко забігли в салон тролейбуса, тримаючи велосипед.

Однак далеко виїхати їм не вдалося, так як поліцейські зупинили тролейбус і затримали грабіжників.

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