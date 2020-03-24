Купив за свої гроші

В одному з районів Одеси чоловік з дружиною роздають безкоштовно медичні маски всім бажаючим

Їх помітили біля парку Горького на Черьомушках. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Чоловіка звати Євген. Він придбав одноразові пов'язки, за його словами, за свої особисті гроші і вирішив безоплатно поділитися з одеситами в рамках боротьби з коронавірусом. Маски роздає в рукавичках.

Більше нічого про себе ініціатор акції розповідати не хоче, щоб не виглядало піаром.

Враховуючи те, що в деяких аптеках Одеси маски можна купити, і коштують вони зараз 40 гривень та більше одиниці. Тому така акція - реальна допомога соціально незахищеним людям.

Раніше ми писали, особливо заповзятливі одесити вирішили скористатися панікою земляків і ажіотажем, пов'язаних з коронавірусом.

Так звані бізнесмени заздалегідь почали скуповувати медичні маски великими партіями, перепродуючи за завищеними цінами.

У мережі вже з'являються оголошення з продажу одноразових пов'язок.

«Продам маски ! 23грн/шт. упаковка 50шт. це для тих хто каже, що їх ні де не дістати !!! замовляйте !!», - пише Віктор Ратушенко.

Крім того, особливо спритний продавець помічений і на вулицях Одеси. Так, наприклад, на Пантелеймонівській прямо біля трамвайної зупинки одесит розклався і продає засоби індивідуального захисту. За одну таку маску він вимагає 25 гривень. Фото розмістили одеські ЗМІ.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що медичні маски не врятують від зараження коронавирусной інфекцією.

Вони дають помилкове відчуття безпеки. Одягати маски слід тільки людям з ознаками ГРВІ.

Нагадаємо, що коронавірус захопив відразу кілька нових областей, жертв все більше: екстрене повідомлення Моз.

А ще Politeka писала, що одеситів залишать без щеплень та операцій: деталі нових обмежень з-за карантину

Також Politeka повідомляла, що українці втратять гроші з-за нових жорстких правил карантину: названий єдиний вихід.