Пора діставати свічки і наповнювати тазики

У четвер, 26 березня, жителі Одеси залишаться без води і світла

Про це інформує Politeka.net.

Як повідомили в прес-службі «Інфоксводоканал», у зв'язку з необхідністю проведення невідкладних аварійних робіт з ліквідації витоку на водогоні діаметром 600 мм з 09:00 25 березня до 15:00 26 березня 2020 року буде припинена подача води споживачам наступних вулиць міста:

Отамана Головатого Отамана Чепыги, 1-9-я Лінії (Лиманчик), Наливна, Чорноморського Козацтва, Павла Кравцова, Миколаївська дорога, 183-227, 124-142, Жевахова, Плыгуна.

Крім того, 26 березня, в Одесі заплановано масштабне відключення світла, яке буде охоплювати 1800 житлових будинків або навіть більше.

Найбільше постраждають мешканці проживають у районі Ближніх Млинів і Молдаванки.

Так, електроенергії не буде за наступним адресами:

1-а Степова Кордонна

41А, 33А, 39, 41, 41в, 45, 35, 41Б, 47, 33а, 37, 43, 21В, 10А, 11, 32, 21Г, 19А, 21Е, 21А, 2а, 5, 13А, 1, 16, 38, 11А, 15, 9Б, 4, 19, 21Б, 34, 23В, 23Б, 29в, 68А, 29, 42, 68, 40А, 33, 70Б, 58, 68В, 27, 50, 56, 64, 25А, 68Б, 72, 44, 70, 62, 25, 29г, 52, 58А, 74, 29А, 46, 29Б, 72А, 94, 80, 90А, 88Б, 76в, 98, 86, 90Б, 76А, 88А, 88, 76, 96, 88В, 82, 84А, 82В, 33Б, 44б

З 09:00 по 17:00

1-й провулок Сурікова

3

З 09:00 по 17:00

1-й Бузковий провулок

2, 3, 4/2 А, 1/1, 1, 4, 5, 6, 3/1

З 09:00 по 17:00

1-й провулок Степовий

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13

З 09:00 по 17:00

1-я Приміська вулиця

37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Східний

9Б, 1, 3, 4, 8А, 9А, 6А, 6, 7, 8, 9

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Західний

2, 226

З 09:00 по 17:00

2-й Куликівський провулок

3А

З 09:00 по 17:00

2-й Бузковий провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10/3, 9А, 12, 13, 15, 17, 19, 2/2

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Степовий

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

З 09:00 по 17:00

2-я Приміська вулиця

4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 7А, 23А, 12В, 16, 6А, 12Б, 15-, 58а, 12а, 4а, 2Б, 4 -а Приміська, 45А, 52А, 48А, 50а, 51А, 64б, 47А, 36А, 77А, 50А, 22А, 24А, 35А, 40А, 30А, 2А, 97А, 71А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

З 09:00 по 17:00

4-а Приміська вулиця

50/2, 60/1, 60, 79, 79А, 19А, 11, 13, 1а

З 09:00 по 17:00

Олександра Вронського вулиця

61А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21А, 63а, 10А, 45А, 44А, 45В, 50А, 44/1, 43б, 31А, 31/1, 23А, 43А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63

З 09:00 по 17:00

Олексія Косяченко вулиця

44, 9Б, 38, 29, 16, 31, 25а, 29А, 9, 54/2, 50, 46, 39, 10, 5А/4, 5А/5, 5А/6, 5А/3, 5Д/1, 12, 5А/1, 5А/2, 7, 52

З 09:00 по 17:00

вулиця Квітнева

33/1, 13А, 25, 33, 28, 24, 27, 20, 31а, 24А, 32А, 31, 29, 32, 22, 30, 26, 10, 8, 18, 9А, 9, 23, 3, 2, 12А, 16, 1, 7, 8а, 10А, 14А, 4, 14, 5, 21А, 21, 11, 19, 12Б, 17, 13, 15, 6

З 09:00 по 17:00

вулиця Балківська

21, 23, 25, 27

З 09:00 по 17:00

вулиця Богуна

12/2, 6А

З 09:00 по 17:00

вулиця Василя Стуса

2а, 3в, 4, 2в, 6, 11, 12, 11-А, 12-А

З 09:00 по 17:00

провулок Східний

5, 11, 11А, 6, 7, 6А, 2, 14

З 09:00 по 17:00

вулиця Гастелло

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3а, 2/в, 2/а1, 25-В, 45а, 51а, 23а, 25А, 29-А, 8а, 3А, 2 д, 2/а, 16а, 12А, 5А, 16б, 13, 2а, 43А, 2г, 2в/1, 6а, 47а, 9А, 1а, 28А, 20б, 22а, 22Б, 2б, 2Д, 24а, 13а, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

З 09:00 по 17:00

Гранатний вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 5А, 8А, 12-Б, 18, 16а, 20Б, 24А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 16Б

З 09:00 по 17:00

Гранатний провулок

4, 5, 8/1, 2, 3, 6

З 09:00 по 17:00

вулиця Гранітна

6

З 09:00 по 17:00

вулиця Желябова

11Б, 9, 11а, 11, 7а

З 09:00 по 17:00

Іванівський переїзд

10/1, 10

З 09:00 по 17:00

Килимовий провулок

5, 7, 9

З 09:00 по 17:00

Кордонная вулиця

16А, 29Г, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 90, 90а/1, 41, 22А, 76Б, 90Б, 84Б, 66, 82А1, 17/2, 84, 78, 82, 82Б, 76, 84/В, 86, 84в, 68, 60/1, 54а, 27а, 70А, 31, 64, 54, 68Г, 44А, 70, 29Б, 48, 74, 82а, 37-б, 33В, 44, 25, 35, 37, 80

З 09:00 по 17:00

Кордонный провулок

1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 29, 33, 35, 101, 15А, 2А, 7А

З 09:00 по 17:00

Корнюшин вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8Б, 27А, 8а, 21, 10А, 23А, 18А, 15а, 19, 25А, 8в, 7а, 12А, 1А, 12Б, 22, 23, 25, 27, 20А

З 09:00 по 17:00

Короткий пререулок

2, 3, 4

З 09:00 по 17:00

Кострова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16А, 2Б, 30Б, 44А, 4Б, 36Б, 17А, 4А, 24, 33А, 42А, 44-Д, 4Г, 38/1, 2А, 5А, 37-А, 40б, 30А, 31а, 28а, 20/1, 18А, 18Б, 28, 36А, 38, 37, 41, 42, 32, 31, 43, 49, 27, 33, 47, 29, 40, 39, 34, 44, 45, 36, 26, 25, 30, 35

З 09:00 по 17:00

вулиця Литовська

20, 20А

З 09:00 по 17:00

Малиновський провулок

7

З 09:00 по 17:00

Малиновського

114А, 101, 91-А

З 09:00 по 17:00

Маршала Бабаджаняна вулиця

30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 44А, 36А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54

З 09:00 по 17:00

Маршала Жукова проспект

3/2, 3, 5, 7, 9, 11

З 09:00 по 12:00

вулиця Маршала Малиновського

79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 116А, 109А, 145б, 115А/2, 96А, 117а, 91А, 119А, 85а, 115А/1, 81А, 120А, 133А, 128, 128А, 81Д, 112а, 108А, 115А, 132а, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152

З 09:00 по 17:00

Мельницкая вулиця

43, 37а, 49, 51, 47, 35, 39а, 37, 39, 45, 35б, 35а

З 09:00 по 17:00

Мінська вулиця

28а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 22а, 28б, 12А, 42А, 30А-1, 9А, 31, 7б, 9в, 7а, 30а, 43а, 21а, 47А, 37А, 32, 8А, 40, 41, 33, 38, 43, 45, 42, 36, 47, 35, 39, 34, 37, 49

З 09:00 по 17:00

Мостовий провулок

2/1, 1, 2, 4, 2Б

З 09:00 по 17:00

Миколи Вороного вулиця

1/Строганова, 11А, 4а, 7а

З 09:00 по 17:00

Миколи Гефта вулиця

2В, 2Б, 9, 3, 1, 7, 1А, 12, 5, 2, 4

З 09:00 по 17:00

Миколи Стражеско

36

З 09:00 по 17:00

Новикова вулиця

2А, 41а, 2А / 63, 2а41, 2А33, 13, 18, 40, 46, 9, 3

З 09:00 за 17:00

Овідіопольська дорога

2, 4, 6

З 09:00 за 17:00

Платановая вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 1А, 55Б, 46А, 40Б, 108А, 48Б, 55а, 45Б, 74Б, 14А, 88А, 321, 12А, 114А, 57А, 34/1, 36Б, 36а, 13А, 24В, 34В, 3А, 22А, 57Б, 22Б, 34Б, 32Г, 32в, 32а, 44А, 32Б, 20А, 34А, 34Г, 4А, 13Б, 30А, 118Б, 20б, 32Д, 30Г, 10б, 19А, 48А

З 09:00 за 17:00

Посмітного вулиця

22

З 09:00 за 17:00

радісна вулиця

114

З 09:00 за 17:00

Райдужна вулиця

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 38А, 28а / 3, 41 / г, 41Б, 10/1, 28а1, 41А, 29а, 30А, 27а, 39А, 30А, 41А2, 24, 41В, 28а / 2, 30-Б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 49, 55

З 09:00 за 17:00

сільська вулиця

40 / а, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 38А, 30А, 14А, 25а, 29а, 21А, 19А, 7А, 13А, 40А, 37Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44

З 09:00 за 17:00

бузковий проїзд

1, 2, 3, 4, 5, 6

З 09:00 за 17:00

Скиданівська вулиця

4, 8

З 09:00 за 17:00

Спартаківська вулиця

38-Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12а, 18А, 44А, 4-а Приміська, 36А, 14б, 34а, 38А, 12б, 25г, 25в, 42а, 53А, 40А, 46/2 , 25Б, 46А, 18, 55А, 32а, 46б, 49А, 26а, 22б, 24а, 48а, 43А, 28а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 22а

З 09:00 за 17:00

Старицького вулиця

7 / 7А, 8А, 7а, 7, 9а, 9, 27, 11а, 21А, 19, 15а, 11, 22, 21, 9б, 15, 23, 13а, 17, 25, 15/3, 4, 2а, 8, 2Б, 9А, 6, 2, 13

З 09:00 за 17:00

степова вулиця

24, 71А, 22Б, 22А, 23, 23А, 21, 21А, 22-а / 1, 22, 68, 57, 20, 58, 62Б, 56Б / 1, 60А, 58Б, 61М, 56Б, 63А, 56А, 60Б, 62А, 64а, 58г, 62, 58А, 56, 59-Б, 47, 32, 42А, 51, 33а, 29А, 35, 31А, 35А, 49, 54А, 31, 43, 50, 27, 43А, 44, 54, 37, 28, 36А, 34, 34А, 48а, 26А, 39, 25, 37А, 27А, 45А, 30, 47А, 55, 40, 33, 53, 52, 19, 48, 36, 47Б, 46, 45, 42, 38, 29, 26, 41, 53Б, 64А, 63/1, 62/2, 15А, 10, 8, 2, 17, 12, 14, 4, 16, 1, 18А, 15, 11, 16А, 5, 9, 3, 18, 13, 6, 7, 8Б, 71, 59, 71в, 73, 63В, 67А, 63, 66Б, 67в, 65, 69, 65А, 61А, 59А, 71Б, 66, 69А, 61, 64, 61Б, 67/1, 60, 67Б, 66А, 64Б, 65Б, 67, 69Б, 63Б, 41а

З 09:00 за 17:00

Степова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 25А, 13В, 9А, 26А, 11А, 12А, 13Б, 42, 17 / 2, 13А, 12Б, 13г, 12а, 10А, 28А, 37А, 26Б, 32А, 10б, 13Д, 7а, 49А, 5а, 43А, 12В, 28б, 9а, 53А, 27 А, 3а, 8А, 45А, 19Б , 47А, 19г, 21А, 38А, 52А, 19А, 23А, 47Б, 76б, 39А, 33А, 29Б, 22А, 24А, 29А, 17А, 19В, 21Б, 44, 44/1, 48, 45, 52, 53 , 55, 50, 49, 54, 51, 47, 58, 60, 43, 46, 56

З 09:00 за 17:00

Строганова вулиця

21/1, 11а, 37, 37А, 21/2, 15, 16А, 16, 29, 22, 35, 27, 21А, 20, 25, 28, 13, 12А, 35Б, 21, 21В, 18, 26А, 21/3, 14, 26в, 141, 26, 31, 26Б, 21Б, 19, 12, 24, 35А, 23, 11, 7, 11В, 10, 1 / 11б, 17А, 11б, 17, 9, 262

З 09:00 за 17:00

Тетяни Тесс вулиця

60А, 11-А, 3а, 12А, 8, 43, 34А, 14, 18, 19

З 09:00 за 17:00

Текстильників вулиця

6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

З 09:00 по 17:00

туристська вулиця

1, 16а, 6, 7, 4, 1А, 7/2, 3, 2, 7А, 9, 14, 15, 8а, 8б, 10А, 14А, 13, 1Б, 12А, 8В, 12, 11, 13а, 12-А, 10, 15А, 8, 17Б, 16, 20, 19, 18, 17, 20А, 17А, 8Б

З 09:00 за 17:00

туристський провулок

12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4А, 11, 12, 2а

З 09:00 за 17:00

Квіткова вулиця

14/4, 14/18, 20В, 20А, 21, 20Г, 20 / аб, 19, 14, 12, 14/1, 11а, 11, 10А, 5, 20, 1А, 4, 2, 3, 10, 8, 7, 13, 1, 15, 6, 9, 17, 7/1

З 09:00 за 17:00

Щорса вулиця

148/4, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 148/3, 12Б, 82Б, 73Б, 105/6, 10А, 80А, 36А, 107/1, 84А, 92А, 99А, 12А, 71А, 50а, 148 /, 58А, 148/1, 90А, 91/2, 34, 148/2, 105/7, 94А, 106А, 93Г, 100А , 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 , 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 , 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 125, 127, 129

З 09:00 за 17:00

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